"Пейджерная" атака это лишь начало: в Израиле заговорили о новой фазе войны

Внимание Израиля смещается с Сектора Газы на Ливан

На фоне массового подрыва пейджеров и другой электроники у членов "Хезболлы", в Израиле заявили о готовности к "новой фазе войны". Там отметили, что теперь основное внимание должно сместиться на север к границе Ливана.

Об этом сообщил министр обороны страны Йоав Галлант. Его слова приводит Times of Israel.

"Центр тяжести перемещается на север. Мы перенаправляем силы, ресурсы и энергию на север", — сообщил он во время разговора с военнослужащими ВВС на авиабазе Рамат-Давид.

По его словам, Израиль находится "на пороге новой фазы войны", что потребует от армии мужества, решимости и упрямства. Он отметил, что цели на севере сводятся к тому, чтобы обеспечить безопасность местным жителям и позволить им вернуться в свои дома.

"Мы не забыли о заложниках и не забыли о своих задачах на юге. Это наш долг, и мы его выполняем одновременно", — добавил Галлант.

Как сообщалось ранее, накануне в Ливане произошел массовый подрыв пейджеров, вследствие чего несколько тысяч человек получили ранения. После этого в Бейруте начали взрываться другие электронные приборы, вроде раций, телефонов и кухонных принадлежностей.