Скандал продолжается: Израиль обвинил ООН в беспомощности и неспособности выполнять работу

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд присоединилась к мнению Израиля

Израиль в очередной раз обвинил Организацию Объединенных наций (ООН) в полной беспомощности и неспособности выполнять главное назначение. ООН, по мнению Израиля, не способна прекращать войны, не может защитить невиновных и даже зло осудить публично неспособна.

Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон на мероприятии Израиля в штаб-квартире ООН по случаю годовщины нападения ХАМАС 7 октября, сообщает "Укринформ". Он напомнил, что ни Совбез, ни Генеральная ассамблея не осудили нападение, однако цеплялись к Тель-Авиву из-за ответного удара по Сектору Газы.

"ООН не смогла выполнить свой основной мандат – защитить невиновных и осудить зло. Резолюции, принятые ООН, касались ситуации в Газе", – сказал он.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд присоединилась к мнению Израиля. Однако заявления Томас-Гринфилд не были столь радикальными – она раскритиковала "отдельных членов" Совета безопасности, имея в виду в первую очередь Россию.

"В Совете Безопасности и за ее пределами есть те, кто не осуждает зверства ХАМАС или даже не произносит слово "ХАМАС". В регионе есть те, кто пытается опираться на действия ХАМАС и толкает Ближний Восток к пропасти, к более широкой войне: террористические группировки, такие как хуситы и "Хезболла", – добавила она, адресуя свое обращение России, Ирану и их покровителю Китая.

Напомним, 2 октября стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявлен персоной нон грата в Израиле. Ему запрещен въезд в страну. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Причиной послужило то, что Гутерреш не осудил ракетный удар Ирана по Израилю 1 октября. Сам Гутерреш после этих новостей возмутился и заявил, что Израиль лжет.