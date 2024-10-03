Между США и Израилем испорчены отношения: просьбы Байдена постоянно игнорировали

Американский лидер много раз просил сосредоточиться на достижении мира, а не на военных победах

Отношение Соединенных Штатов и Израиля "глубоко испорчены". Это связано с тем, что премьер-министр Израиля Биньями Нетаньяху постоянно игнорировал призывы президента США Джо Байдена снизить эскалацию и двигаться к миру.

Об этом пишет The Washington Post. Отмечается, что в течение последнего года Байден неоднократно "в тонах от поддерживающего сочувствия до холодной ярости", призывал Нетаньяху сосредоточиться на стратегическом плане мира, а не на военных и политических победах.

"Он призывал израильского лидера в публичных заявлениях и частных беседах умерить, а не подпитывать оправданное желание израильского народа отомстить. Но Нетаньяху публично отверг мольбы и предложения США о прекращении огня, как в Газе, так и теперь в Ливане. Он обвинил Байдена в медленных поставках оружия", — говорится в материале.

Американские и иностранные официальные лица отмечают, что Нетаньяху неоднократно срывал переговоры об освобождении заложников в Газе, выдвигая новые требования в последнюю минуту.

Кроме того, как пишут журналисты, Израиль неоднократно блокировал и задерживал гуманитарную помощь в Газе, часто отрицая это. Западные чиновники считают, что без давления Штатов Израиль не допустил бы даже минимального объема гуманитарной помощи в Газу.

"Под защитой американской гарантии безопасности он осуществил атаки в Газе, на оккупированном Западном берегу, в Ливане, Сирии и Иране, не сообщив заранее своим американским союзникам и несмотря на предупреждения США об эскалации", — пишет издание.

При этом, некоторые успехи США были — Израиль смягчил наступление в Рафахе и ежедневное число жертв среди палестинцев снизилось по сравнению с началом года.

Байден отмечал, что переговоры уже находятся на грани сделки. Но сейчас мало надежды на то, что соглашение по Газе будет достигнуто до того, как президент покинет свой пост.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Байден планирует поговорить с Нетаньяху. Он собирается сделать это в ближайшее время, поскольку после ликвидации генерального секретаря проиранской радикальной группировки "Хезболла" Хасана Насраллы напряженность на Ближнем Востоке растет большими темпами.