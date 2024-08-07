Последний шанс: США требуют от Ирана и Израиля прекратить обострять конфликт

Израиль и Иран официально никак не комментировали заявление США

Соединенные Штаты выдвинули требование Ирану и Израилю – не обострять конфликт между двумя государствами. На Ближнем Востоке существует консенсус между главными игроками, которые соглашаются с тем, что большая война в регионе никому не нужна.

Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена. Он заявил, что месседж по недопустимости обострения конфликта был доведен до сведения обеих сторон.

"Мы ведем интенсивную дипломатию с союзниками и партнерами, передавая это сообщение непосредственно Ирану. Мы передали это сообщение непосредственно Израилю", – отметил госсекретарь.

Израиль и Иран официально никак не комментировали заявление США. Также оба государства не подтвердили, что действительно получали от США такой месседж и что можно говорить о сворачивании эскалации конфликта.

Напомним, в Иране ликвидировали главаря ХАМАС Исмаила Ханию. Это возмутило официальный Тегеран, обещавший отомстить. Западные разведки считают, что скоро Иран атакует Израиль. Причем есть несколько дат нападения. К нападению Иран может привлечь своих "прокси". Военный эксперт даже назвал ракеты, которые, скорее всего, применят.

Администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС. В Штатах предполагают, что обратный ответ Ирана будет аналогичным атаке на Израиль 13 апреля, но вероятно более масштабным. К атаке может также присоединиться ливанское исламское движение "Хезболла"

Между тем, российский режим начал передавать своим иранским союзникам передовые системы противовоздушной обороны и радары к ним. Вероятно, именно этому вопросу был посвящен визит военного преступника Сергея Шойгу, который 5 августа встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом и с командующим вооруженными силами Ирана бригадным генералом Мохаммадом Багери.