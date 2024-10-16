США пригрозили Ізраїлю через Газу: що сталося цього разу

Ізраїльська сторона вже відреагувала

Сполучені штати Америки закликали Ізраїль покращити гуманітарну ситуацію в Газі протягом місяця. Якщо цього не станеться, Ізраїль може зіткнутися з обмеженнями на військову допомогу від США.

Про це пише Reuters, посилаючись на офіційних осіб. Зазначається, що це найсуворіше попередження відколи рік тому почалася війна Ізраїлю з ХАМАС.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін у неділю направили ізраїльським офіційним особам листа з вимогою вжити конкретних заходів для вирішення ситуації, що погіршується, в палестинському анклаві на тлі відновленого ізраїльського наступу на півночі Гази.

"Ми особливо стурбовані тим, що нещодавні дії ізраїльського уряду… сприяють прискореному погіршенню умов у секторі Газа", — йдеться у копії листа, опублікованого репортером Axios на сайті X.

У листі йдеться про обмеження, які вводить Ізраїль, у тому числі на комерційний імпорт, заборона на більшість гуманітарних перевезень між північною та південною частиною Гази, а також "обтяжливі та надмірні" обмеження на те, які товари можуть ввозитися до Гази.

Водночас представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що листа "не було задумано як загрозу". Однак він ще раз наголосив на необхідності збільшення гуманітарної допомоги в секторі Газа.

Як пише The Guardian, Ізраїль розглядає листа, надісланого держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром оборони Ллойдом Остіном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому відносини Сполучених Штатів та Ізраїлю "глибоко зіпсовані".