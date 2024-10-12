США объявили о санкциях против Ирана: на этот раз из-за атаки на Израиль

Ограничения США направлены на то, чтобы нанести максимальный ущерб иранским нефтяным операциям

Министерство финансов США объявило о санкциях против Ирана. Новые ограничения, принятые из-за массированной ракетной атаки 1 октября, направленной против Израиля, касаются нефтяного и нефтехимического секторов Ирана.

Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). Под ограничение Минфина попало 10 организаций в нескольких юрисдикциях и 17 судов, принимавших участие в операциях подсанкционной Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Свои санкции против шести организаций и шести судов внедрил Государственный департамент США. Причиной санкций стало сознательное участие этих судов и организаций в операциях по купле-продаже иранской нефти, нефтепродуктов и последующей транспортировке.

Ограничения США направлены на то, чтобы нанести максимальный ущерб операторам, занимающимся незаконными перевозками иранской нефти. Также ограничения должны заблокировать работу большой части иранского нефтяного "теневого флота".

Как писал "Телеграф", ЦАХАЛ заявил, что во время иранской ракетной атаки на Израиль вечером 1 октября противовоздушная оборона страны сбила большое количество ракет. В общей сложности количество выпущенных ракет оценили в 180 единиц. Несколько ракет перехватили американские системы противовоздушной обороны, которые помогали отбивать атаку.

Как сообщалось ранее, Израиль приступил к военной операции против Ливана, начав новый этап конфликта в регионе. На фоне этого президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о возможных "необратимых последствиях" привлечения его страны к конфликту. Он также обвинил Израиль в попытке спровоцировать полномасштабную войну на Ближнем Востоке.