Шольц назвал русских солдат жертвами и захотел диалога с Путиным

Шольцу вдруг стало жалко русских солдат

В последнее время в Украине, и в мировой политике все чаще раздаются призывы к завершению войны в Украине. Трамп давно заявлял, что сможет прекратить ее через 24 часа, проведя переговоры с Путиным. Кроме того, о возможности диалога с Кремлем высказывались и другие политики Европейского Союза. Теперь к этой дискуссии присоединился и канцлер Германии Олаф Шольц.

В своем недавнем заявлении в Берлине Шольц сказал, что готов к диалогу с президентом России Владимиром Путиным по поводу справедливого мира в Украине. Его слова передает издание Rp-online.

Канцлер отметил важность такого шага, особенно в контексте предстоящего саммита ЕС в Брюсселе. "Когда нас спрашивают, будем ли мы говорить с президентом России, мы отвечаем: да, это тоже возможно", — отметил Шольц.

По его словам, никакие решения не будут приниматься без согласования с Украиной и ключевыми партнерами. "Никогда не будет решений через главу Украины и никогда без согласования с нашими ближайшими союзниками", — подчеркнул Шольц.

Канцлер также пожалел русских военных. В частности, он отметил, что каждый день "жертвами империалистического безумия российского президента" становятся многочисленные российские солдаты. "Они также являются жертвами его политики, направленной на расширение территории страны", — добавил Шольц.

Ранее "Телеграф" писал, что в Германии интересно высказались о Путине. Глава германского МИД подчеркнула, что он отказывается принять мир и каждый день посылает новый сигнал в пользу войны и разрушения.