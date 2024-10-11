Системы ПВО в приоритете: Шольц рассказал о новом пакете помощи Украине на миллиарды евро

IRIS-T – самая современная система ПВО Германии

В пятницу, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Берлине с федеральным канцлером Олафом Шольцом. В ходе совместной пресс-конференции Шольц анонсировал новый пакет военный помощи Украине на сумму 600 миллионов евро.

В него войдут зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, танки, гаубицы и многое другое. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Олаф Шольц сообщил, что приоритетом в помощи Украине остаются системы ПВО, которые способны защитить небо от вражеских ракет. Политик отметил, что Украина уже получила новый пакет военной помощи на 600 миллионов евро, в который входит уже пятая система IRIS-T SLM, танки, гаубицы, боеприпасы и дроны.

"До конца года при поддержке партнеров — Бельгии, Дании, Норвегии — поставим в Украину еще один пакет на 1,4 млрд евро", — сказал Шольц.

Этот пакет будет более "расширенным" и в него войдут:

системы IRIS-T

зенитный артиллерийский комплекс Skynex

"гепарды"

управляемые гаубицы

САУ

бронированные машины

боевые дроны

радары и боеприпасы.

Кроме этого, Шольц заявил о твердом намерении Германии и дальше поддерживать Украину в ее борьбе против РФ. По его словам, в 2025 году Германия продолжит поддержку Украины — 4 миллиарда евро уже заложили в бюджет страны.

Речь идет о прямой двусторонней военной помощи.

Отметим, что существует два вида ЗРК IRIS-T SLM и IRIS-T SLS. Их основа – ракета с инфракрасной головкой самонаведения, сведение этих слов в аббревиатуру и есть – IRIS-T.

IRIS-T SLM – противовоздушная оборона средней дальности, имеет дальность работы в 40 км и высоту в 20 км.

IRIS-T SLS – противовоздушная оборона ближнего действия. Дальность работы – 12 км, высота – до 8 км.

Характеристики ЗРК IRIS-T SLM:

Назначение — сбивать самолеты, вертолеты, БпЛА, крылатые ракеты,

Дальность — 40 км,

Высота работы — 20 км,

Количество ракет — 8 шт,

Запуск ракет – вертикальный,

Система наведения — инфракрасная головка ракеты, которая различает тепловые "ловушки" и несется исключительно к цели.

В составе батареи три пусковые установки, которые можно перевозить на разных грузовиках.

В Украине среди прочих для ЗРК IRIS-T SLM используется радар TRML-4D. Он может отслеживать 1500 целей сразу. Также эта система ПВО может сотрудничать с другими системами и моделями радаров.

Стоит отметить, что последний раз Шольц и Зеленский встречались 23 сентября в Нью-Йорке. Тогда стороны обсуждали подготовку ко второму Глобальному саммиту мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что большинство адекватных немецких политиков выступает за предоставление Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Однако немецкий канцлер Олаф Шольц имеет по этому поводу другое мнение, поэтому всячески тормозит этот процесс.