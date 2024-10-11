Зеленский и Шольц встретились в Берлине: что обсуждали лидеры государств

Есть положительные новости для Украины и месседж для Путина

В пятницу, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Папой Римским прибыл в Берлин на переговоры с высшим руководством Германии. Глава государства встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Они сделали краткие заявления для печати.

"Телеграф" собрал главное из заявлений двух лидеров. Видео пресс-конференции транслировали на Ютуб-канале Офиса президента. Владимир Зеленский заявил, что представит Шольцу детали его плана победы — как заставить Россию к миру.

"Хотелось бы завершить эту войну не позже, чем в 2025 году", — заявил глава украинского государства.

Кроме этого, Шольц сообщил, что центральным в помощи Украине остается помощь ПВО. Он отметил, что Украине уже поставили новый пакет на 600 млн евро, в который входит уже пятая система IRIS-T SLM, танки, гаубицы, боеприпасы и дроны.

"До конца года при поддержке партнеров — Бельгии, Дании, Норвегии — поставим в Украину еще один пакет на 1,4 млрд евро", — сказал Шольц.

Он содержит также ПВО, IRIS-T, зенитный артиллерийский комплекс Skynex, гепарды, управляемые гаубицы, САУ, бронированные машины, боевые дроны, радары и боеприпасы.

"Украина может на нас рассчитывать. Во-вторых, это четкий месседж Путину – игра на время ничего не даст, мы и дальше будем поддерживать Украину. Эта решительность, эта твердая позиция является фундаментом, на котором мы будем вместе искать все возможности для достижения справедливого и длительного мира в Украине", — заявил Шольц.

В 2025 году Германия продолжит поддержку Украины – 4 миллиарда евро уже заложили в бюджет страны. Речь идет о прямой двусторонней военной помощи.

Стоит отметить, что последний раз Шольц и Зеленский встречались 23 сентября в Нью-Йорке. Тогда стороны обсуждали подготовку ко второму Глобальному саммиту мира.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский объяснил, в чем смысл "Плана победы Украины".