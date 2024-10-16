Шольц назвав російських солдатів жертвами і захотів діалогу з Путіним

Шольцу раптом стало шкода російських солдатів

Останнім часом в Україні, та й у світовій політиці все частіше лунають заклики до завершення війни в Україні. Трамп давно заявляв, що зможе припинити її за 24 години, провівши переговори з Путіним. Окрім нього, про можливість діалогу з Кремлем висловлювалися й інші політики Європейського Союзу. Тепер до цієї дискусії долучився і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

У своїй нещодавній заяві в Берліні Шольц сказав, що готовий до діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним щодо справедливого миру в Україні. Його слова передає видання Rp-online.

Канцлер наголосив на важливості такого кроку, особливо в контексті майбутнього саміту ЄС у Брюсселі. "Коли нас запитують, чи будемо ми говорити з президентом Росії, ми відповідаємо: так, це також можливо", — зазначив Шольц.

За його словами, жодні рішення не прийматимуться без узгодження з Україною та ключовими партнерами. "Ніколи не буде рішень через голову України і ніколи без узгодження з нашими найближчими союзниками", — підкреслив Шольц.

Канцлер також пошкодував російських військових. Зокрема, він зазначив, що щодня "жертвами імперіалістичного божевілля російського президента" стають численні російські солдати. "Вони також є жертвами його політики, спрямованої на розширення території країни", — додав Шольц.

Раніше "Телеграф" писав, що у Німеччині цікаво висловилися про Путіна. Глава німецького МЗС підкреслила, що він відмовляється прийняти мир і кожен день посилає новий сигнал на користь війни та руйнування.