Мишель Обама не заменит Байдена, но есть один момент: подробности

Согласно последним опросам, Мишель Обама была бы фаворитом и могла бы победить Дональда Трампа на выборах с результатом 50% против 39%.

В сети распространяется информация, что Мишель Обама отказалась принять участие в выборах президента США. Она хочет поддержать Джо Байдена и бороться за высокую явку избирателей.

Об этом сообщает издание Bild. Там отметили, что если Байден снимет свою кандидатуру с участия в выборах, то одним из вариантов была Мишель Обама – супруга бывшего президента США Барака Обамы.

Впрочем, первая леди всегда отрицала, что имеет большие политические амбиции. По информации NBC News, офис Мишель Обамы подтвердил, что она не рассматривает возможность баллотироваться в президенты в 2024 году.

"Как неоднократно заявляла бывшая первая леди Мишель Обама на протяжении многих лет, она не будет баллотироваться в президенты", — заявили в ее команде.

Мишель Обама хочет, чтобы ее дочери – Малия и Саша – тоже не занимались политикой.

"Мишель с самого начала вселяла им, что идти в политику — это безумие. Этого никогда не произойдет", — рассказывал Барак Обама в одном из интервью.

Сейчас Мишель Обама намерена поддержать кампанию Джо Байдена и сражаться за высокую явку избирателей. Согласно последним опросам, Мишель Обама была бы фаворитом и могла бы победить Дональда Трампа на выборах с результатом 50% против 39%. При этом каждый третий сторонник Демократической партии считает, что Байдену предстоит снять свою кандидатуру с выборов.

Издание пишет, что дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом стали тяжелым ударом для демократов и увеличили шансы бывшего президента США вернуться на этот пост. Во время прений Байден иногда терял мысль, оговаривался и выглядел не слишком убедительным.

После этого газета New York Times со ссылкой на источники, близкие к Байдену, сообщила, что он, возможно, снимет свою кандидатуру по выборам. С тех пор все больше обсуждается вопрос о потенциальном новом кандидате от Демократической партии.

Стоит отметить, что "Телеграф" рассказывал о том, что президент США Джо Байден пообещал остаться в президентской гонке 2024 года.