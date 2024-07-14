Убийство Кеннеди и яйцо Януковича: сеть взорвалась мемами о покушении на Трампа

В мемах досталось и действующему президенту США

В США во время предвыборного митинга произошло покушение на экс-президента страны Дональда Трампа. В этой связи в сети уже появились мемы, посвященные этому событию.

В частности, многие вспомнили убийство президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, произошедшее 22 ноября 1963 года в Далласе. Также в мемах сравнили покушение на Трампа с инцидентом, когда в 2004 году в кандидата в президенты Украины Виктора Януковича бросили яйцо.

Кроме того, авторы мемов высмеяли и действующего президента США Джо Байдена. Также не обошли вниманием и самого стрелка.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей обратили внимание, что создатели мультсериала "Симпсоны" предсказали покушение на Трампа. По сценарию это также произошло во время митинга.

Напомним, 14 июля во время предвыборного митинга кандидата в президенты Дональда Трампа раздались выстрелы во время его выступления перед своими сторонниками. Он получил ранение. В ходе покушения на Трампа погиб неизвестный зритель. Также правоохранительные органы ликвидировали мужчину, атаковавшего предвыборный митинг экс-президента.