Обама очень тревожно и скептически оценивает шансы Байдена победить Трампа.

В следующем году Трамп и его подхалимы могут контролировать Белый дом и обе палаты Конгресса, что неприемлемо

Президент США Джозеф Байден сейчас имеет очень низкие шансы на победу. Ему нужно трезво оценить перспективы и подумать о том, чтобы не участвовать в предвыборной гонке.

Об этом заявил экс-президент США Барак Обама, сообщает The Washington Post. Обама публично заявляет, что оставаться на гонке или нет – это решение, которое должно принимать Байден, однако за кулисами Обама работает над кампанией, проводя консультации с демократами.

Обама имеет свое мнение по поводу проблем кампании Байдена. По его мнению, действующий президент "был великим президентом", но рискует потерять все свои достижения, если Трамп победит. В следующем году Трамп и его подхалимы могут контролировать Белый дом и обе палаты Конгресса, что неприемлемо.

Кроме того, результаты опросов демонстрируют падение поддержки Байдена, спонсоры отворачиваются и саботируют кампанию. А популярность Трампа только растет. Опасения Обамы разделяют многие демократы, которые вместе со спонсорами спрашивают опытных партийных лидеров, как выйти из кризиса, который начался с неудачного выступления Байдена на дебатах 27 июня.

Обама – сейчас один из самых уважаемых лиц в Демпартии. Однако он предпочитает оставаться в тени и надеется повлиять на Байдена, использовав свою давнюю дружбу с теми, кто был его вице-президентом.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Байден назвал причину, которая может заставить его сняться с выборов. По его словам, он прекратил бы участие в выборах только если бы у него оказались серьезные проблемы со здоровьем.

Разговоры, что Байден должен снять свою кандидатуру и дать возможность демократам выдвинуть для участия в выборах более перспективного человека, начались после провальных для Байдена дебатов с его оппонентом Дональдом Трампом. Однако глава Белого дома делать этого не хочет.

Как сообщал Телеграф, Байден анонсировал новые дебаты с Трампом. Он заявил, что они состоятся в сентябре и добавил, что он "на коне".