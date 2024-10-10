Пережила двух внуков и двух правнуков: скончалась вдова Роберта Ф. Кеннеди

Она была свояченицей бывшего президента Джона Ф. Кеннеди

В четверг, 10 октября, в возрасте 96 лет скончалась Этель Кеннеди, вдова Роберта Ф. Кеннеди. Она была госпитализирована в начале этого месяца после перенесенного 3 октября инсульта.

Бывший конгрессмен Джо Кеннеди III сообщил о кончине Этель в своем аккаунте в Х, выразив любовь и нежность от имени всех родственников.

"С сердцами, полными любви, мы объявляем о кончине нашей удивительной бабушки Этель Кеннеди. Она умерла сегодня утром от осложнений, связанных с инсультом, перенесенным на прошлой неделе. Наряду с пожизненной работой в сфере социальной справедливости и прав человека, наша мать оставила после себя девять детей, 34 внука и 24 правнука, а также многочисленных племянниц и племянников, которые все ее нежно любят", — написала Кеннеди.

Он напомнил, что усопшая была набожной католичкой и ежедневно причащалась, и добавил, что после смерти она воссоединилась со своим мужем Робертом Ф. Кеннеди, детьми Дэвидом и Майклом, невесткой Мэри, а также внуками Мейв и Сиршей и правнуками Гидеоном и Джози.

Этель была свояченицей бывшего президента Джона Ф. Кеннеди. Она основала организацию Robert F. Kennedy Human Rights Organization в 1968 году после того, как ее муж был убит в июне 1968 года.

Foxnews отмечает, что смерть Этель произошла в момент раскола в семье Кеннеди. "Роберт Ф. Кеннеди-младший поддержал бывшего президента Трампа, что вызвало гнев его братьев и сестер, а также других членов семьи, которые поддерживают вице-президента Камалу Харрис", – пишет издание.

Напомним, ранее независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший провел дебаты в одиночку. Он ответил на те же вопросы, которые ведущие CNN задали бывшему президенту Дональду Трампу и президенту Джо Байдену.