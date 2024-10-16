НАТО не может обеспечить безопасность всей Украины? Нардеп о деталях возможного соглашения с альянсом

Это соглашение не будет касаться оккупированных регионов

Украина может подписать соглашение с НАТО о защите определенной части территории страны. Такая информация появилась на фоне длительных дискуссий по поводу будущего членства Украины в Альянсе.

Это соглашение не будет касаться оккупированных регионов. О возможности такого сценария сообщил народный депутат Украины Юрий Камельчук в эфире телеканала "Киев-24".

Камельчук отметил, что этот вопрос нуждается в серьезном обсуждении. "Многих беспокоит вопрос: мы всей территорией Украины можем куда-то вступить или не всей. Этот момент нуждается не просто в общественном обсуждении и одобрении, но и нуждается в глубоком понимании, что будет дальше", — сказал депутат.

По его словам, ситуация в Украине очень сложная из-за величины фронта и количества военной силы, направленной против Украины со стороны России. Поэтому он предполагает постепенное вступление в НАТО.

Депутат подчеркнул, что речь не идет об изменении границ Украины. "Но может быть подписано соглашение безопасности, которое предусматривает защиту на какие-то определенные территории", — подчеркнул Камельчук.

Напомним, что недавно Юрий Камельчук заявил о выходе из партии "Слуга народа". Причиной послужило переименование города Червонограда, откуда он родом. "Комитет проигнорировал мою просьбу о том, чтобы исключить из постановления, которое было проголосовано недавно, о переименовании названия города Червонограда и продолжить это обсуждение", — пояснил депутат.

Несмотря на выход из партии, Камельчук продолжит работу во фракции, в Комитете энергетики и делегации Украины в ПАСЕ. Он объяснил свое решение разногласиями во взглядах с партией "Слуга Народа".

Ранее Телеграф писал, что Украина хочет получить приглашение в НАТО, пока Байден не ушел с должности. Об этом заявила Наталья Галибаренко, посол Украины в НАТО.