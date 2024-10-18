В США рассказали, когда Украина может стать членом НАТО

Байден работает над тем, чтобы поддержка была на долгую перспективу.

Чтобы Украина стала членом НАТО, необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности. Но в будущем это может быть.

Об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время общения с прессой на борту президентского самолета Air Force One, его слова приводит "Голос Америки".

Советник Белого дома напомнил о позиции США, озвученной на саммите НАТО в Вашингтоне: место Украины и будущее Украины – в Альянсе.

"Нужно еще поработать, чтобы дойти туда, включая реформы и условия безопасности. Следовательно, вопрос состоит в том, как построить мост от того, где мы сейчас есть, до возможного членства Украины в НАТО", – сказал он.

Ответом на этот вопрос, по словам Салливана, стали результаты саммита в Вашингтоне, "включая институционализацию аппарата поддержки безопасности для Украины".

Он добавил, что президент Байден пытается оказать поддержку Украины такой, что будет рассчитана на долгосрочную перспективу.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина хотела бы получить приглашение на членство в НАТО. Это должно произойти до того, как Джо Байден покинет Белый дом, утверждая, что это было бы достойным наследием президента США.