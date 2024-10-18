У США розповіли, коли Україна може стати членом НАТО

Байден працює над тим, щоб підтримка була на довгу перспективу

Аби Україна стала членом НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки. Але в майбутньому це можливо.

Про це сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час спілкування з пресою на борту президентського літака Air Force One, його слова наводить "Голос Америки".

Радник Білого дому нагадав про позицію США, озвучену під час саміту НАТО у Вашингтоні: місце України та майбутнє України – в Альянсі.

"Потрібно ще попрацювати, щоб дійти туди, включаючи реформи та умови безпеки. Отже, питання полягає в тому, як побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО", – сказав він.

Відповіддю на це запитання, за словами Саллівана, стали результати саміту у Вашингтоні, "включаючи інституціоналізацію апарату підтримки безпеки для України".

Він додав, що президент Байден намагається зробити підтримку України такою, що буде розрахована на довгострокову перспективу.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна хотіла б отримати запрошення на членство в НАТО. Це має статись до того, як Джо Байден залишить Білий дім, стверджуючи, що це було б гідною спадщиною для президента США.