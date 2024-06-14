Развалился на две части: в России упал пассажирский самолет (фото)

На борту было более 40 человек

В России на полуострове Ямал рухнул пассажирский самолет Ан-26-100 авиакомпании "ЮТэйр". Он буквально развалился на две части во время посадки.

На его борту находилось пятеро членов экипажа и 36 пассажиров. Об этом пишут росСМИ.

Отмечается, что причиной падения могло быть то, что воздушный борт задел шасси ограждение аэропорта. Ведь, по предварительным данным, из-за сильного тумана и плохой видимости пилоты самолёта выпустили шасси раньше необходимого при сильном ветре. Официально эта версия еще не была подтверждена.

Полуостров Ямал на карте

РосСМИ отмечают, что капитан воздушного судна Игорь Ч. и второй пилот Алексей Р. получили травмы различной степени тяжести. Также пострадала и одна из пассажирок.

Борт направлялся из Сабетты и совершал посадку на аэродроме "Утренний", но не долетел до воздушно-посадочной полосы километр. На данный момент аэропорт не принимает рейсы.

Отметим, что в силу санкций, которые действуют против России, в РФ все чаще происходят случаи поломок самолетов, а также их аварийных посадок. Обслуживание бортов требует все больше находчивости от россиян, ведь поставок нужных запчастей нет.

Ранее "Телеграф" писал, что военно-транспортный российский самолет Ан-12 запросил аварийную посадку на аэродроме Хурба в городе Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае.