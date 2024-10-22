Сравнила Украину с "невоспитанными собаками": что известно о сестре лидера КНДР, которая может стать его преемницей (фото)

Женщину называют вторым лицом в КНДР

Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Йо Чжон сделала скандальное заявление. Родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ина назвала Южную Корею и Украину "невоспитанными собаками, взращенными США".

Ким Йо Чжон сейчас является авторитетной фигурой в политике Северной Кореи. Ее приоритетом сейчас есть информационная политика этого государства. "Телеграф" расскажет больше о сестре президента КНДР Ким Чен Ина.

Что известно о Ким Йо Чжон

Будущий политик родилась в 1988 году в Пхеньяне. Некоторое время училась в Швейцарии вместе со своими братьями. Там активно изучала немецкий и занималась балетом. Позже поступила в Военный университет Ким Ир Сена.

В возрасте 21 года вступила в Трудовую партию Кореи. Вместе с отцом, Ким Чен Иром появлялась на официальных мероприятиях. После смерти отца начала активно работать вместе со своим братом, Ким Чем Ином. Она была его менеджером: занималась графиком, логистикой и другими организационными вопросами.

Также Ким Йо Чжон в значительной степени повлияла на имидж своего брата, создавая образ "великого руководителя". Некоторые медиа даже стали называли женщину северокорейской"Королевой пиара".

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В 2014 году Ким Йо Чжон избрали заместителем директора Департамента пропаганды и агитации. Направлениями ее работы стала культурная и информационная политика КНДР. Среди них деятельность женщины предусматривала идеологическую работу.

Так, карьера Ким Йо Чжон постоянно шла вверх. Впоследствии она стала управлять отделом партии, сосредоточенным на финансировании северокорейской армии. А вскоре — и кандидатом в члены Политбюро, органом, принимающим важные решения страны.

Фото: Getty Images

В 2018 году Ким Йо Чжон посетила Олимпиаду-2018 в Пхенчхане в Южной Корее. Считалось, что такой шаг политик предприняла для того, чтобы ослабить напряжение между двумя странами. Впрочем, уже в 2020 году сменила свою риторику и стала критиковать власти Южной Кореи.

Фото: Getty Images

На различных саммитах встречалась с тогдашним президентом США Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином. Уже в 2019 году женщина получила работу в Верховном собрании. На момент болезни Ким Чен Ина выполняла часть его работы.

Фото: Getty Images

Позже стала членом Государственной комиссии по делам Северной Кореи. Сейчас Ким Йо Чжон называют вероятной преемницей Ким Чен Ина, когда он уйдет в отставку.

Какие заявления делала Ким Йо Чжон

Ким Йо Чжон позволяла себе резкие и оскорбительные заявления касательно Южной Корее. Называла власть этой страны "напуганной собакой" после того, как КДНР начала военные учения. Впоследствии назвала Джо Байдена "старым".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину женщина поддержала страну-оккупантку: "Мы всегда будем стоять на одном поле боя с российской армией и борющимся за достоинство и честь страны народом, ее суверенитет и безопасность".

Фото: Getty Images

Также Ким Йо Чжон отмечала, что военная техника, которую получает Украина от европейских стран и США "сгорит и станет кучей железа против несокрушимого боевого духа и силы героической российской армии". В то же время политик критиковала предоставление Украине от США танков M1A2 Abrams. Она назвала это "мерзким шагом".

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