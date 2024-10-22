Сравнила Украину с "невоспитанными собаками": что известно о сестре лидера КНДР, которая может стать его преемницей (фото)
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Женщину называют вторым лицом в КНДР
Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Йо Чжон сделала скандальное заявление. Родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ина назвала Южную Корею и Украину "невоспитанными собаками, взращенными США".
Ким Йо Чжон сейчас является авторитетной фигурой в политике Северной Кореи. Ее приоритетом сейчас есть информационная политика этого государства. "Телеграф" расскажет больше о сестре президента КНДР Ким Чен Ина.
Что известно о Ким Йо Чжон
Будущий политик родилась в 1988 году в Пхеньяне. Некоторое время училась в Швейцарии вместе со своими братьями. Там активно изучала немецкий и занималась балетом. Позже поступила в Военный университет Ким Ир Сена.
В возрасте 21 года вступила в Трудовую партию Кореи. Вместе с отцом, Ким Чен Иром появлялась на официальных мероприятиях. После смерти отца начала активно работать вместе со своим братом, Ким Чем Ином. Она была его менеджером: занималась графиком, логистикой и другими организационными вопросами.
Также Ким Йо Чжон в значительной степени повлияла на имидж своего брата, создавая образ "великого руководителя". Некоторые медиа даже стали называли женщину северокорейской"Королевой пиара".
В 2014 году Ким Йо Чжон избрали заместителем директора Департамента пропаганды и агитации. Направлениями ее работы стала культурная и информационная политика КНДР. Среди них деятельность женщины предусматривала идеологическую работу.
Так, карьера Ким Йо Чжон постоянно шла вверх. Впоследствии она стала управлять отделом партии, сосредоточенным на финансировании северокорейской армии. А вскоре — и кандидатом в члены Политбюро, органом, принимающим важные решения страны.
В 2018 году Ким Йо Чжон посетила Олимпиаду-2018 в Пхенчхане в Южной Корее. Считалось, что такой шаг политик предприняла для того, чтобы ослабить напряжение между двумя странами. Впрочем, уже в 2020 году сменила свою риторику и стала критиковать власти Южной Кореи.
На различных саммитах встречалась с тогдашним президентом США Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином. Уже в 2019 году женщина получила работу в Верховном собрании. На момент болезни Ким Чен Ина выполняла часть его работы.
Позже стала членом Государственной комиссии по делам Северной Кореи. Сейчас Ким Йо Чжон называют вероятной преемницей Ким Чен Ина, когда он уйдет в отставку.
Какие заявления делала Ким Йо Чжон
Ким Йо Чжон позволяла себе резкие и оскорбительные заявления касательно Южной Корее. Называла власть этой страны "напуганной собакой" после того, как КДНР начала военные учения. Впоследствии назвала Джо Байдена "старым".
После начала полномасштабного вторжения России в Украину женщина поддержала страну-оккупантку: "Мы всегда будем стоять на одном поле боя с российской армией и борющимся за достоинство и честь страны народом, ее суверенитет и безопасность".
Также Ким Йо Чжон отмечала, что военная техника, которую получает Украина от европейских стран и США "сгорит и станет кучей железа против несокрушимого боевого духа и силы героической российской армии". В то же время политик критиковала предоставление Украине от США танков M1A2 Abrams. Она назвала это "мерзким шагом".
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