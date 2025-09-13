Уже готовят к престолу? Как выглядит дочь Ким Чен Ына, которую называют его преемницей

Девочка еще совсем юная, но уже стала появляться рядом с отцом на публичных мероприятиях

Ким Чу Э — дочь северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Девочке всего 13 лет, но ее уже готовят к тому, что она станет преемницей отца. В последнее время она все чаще появляется на публике и в сети даже есть ее фото.

"Телеграф" расскажет, что известно о дочери северокорейского лидера Ким Чен Ына, которую готовят стать его преемницей.

Что известно о Ким Чу Э?

Информации о детях Ким Чен Ына очень мало, так как страна очень закрытая, а все данные о государственной верхушке засекречены. По некоторым слухам, у северокорейского диктатора трое детей — два сына и дочь. Однако среди них самая публичная именно девочка Ким Чу Э.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Фото: Getty Images

Как утверждает южнокорейская разведка, дочери диктатора около 13 лет и ее готовят стать преемницей отца. В сети есть несколько фотографий Ким Чу Э, на которых можно увидеть, как она выглядит.

Впервые о существовании дочери у Ким Чен Ына заговорил американский баскетболист Деннис Родман в 2013 году. Он был с визитом в Пхеньяне и якобы держал "маленькую Ju Ae" на руках.

Дочь Ким Чен Ына - Ким Чу Э. Фото: Getty Images

А вот официально Ким Чу Э дебютировала на публике, как дочь Ким Чен Ына в ноябре 2022 года. Она появилась вместе с отцом на запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". С тех пор заговорили о вероятной преемнице северокорейского лидера.

С 2022 года Ким Чу Э начала появляться на публике. Фото: Getty Images

В августе 2025 года Ким Чу Э появилась вместе с отцом на военном параде в Китае. Это был первый заграничный визит девочки с отцом. Как считают в южнокорейской разведке, во время этой поездки дочь диктатора должна была получить опыт заграничных визитов.

Ким Чен Ын на военном параде в Китае. Фото: Getty Images

Однако есть и критики идеи преемничества. Дело в том, что Северной Корее царит патриархат, и женщины у власти — редкое явление. Так что публичные появления Ким Чен Ына с дочерью могут быть частью его пиара и закрепления образа заботливого отца.

Ким Чу Э вероятно готовят к престолу в Северной Корее. Фото: Getty Images

