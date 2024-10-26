Гутерриш удосужился поехать на саммит БРИКС, а вот мирный саммит по Украине он в свое время проигнорировал

В США дипломаты очень жестко подвергли критике генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за его визит в российскую Казань, где генсек принимал участие в саммите антизападной прокитайской и пророссийской организации БРИКС. А в Германии предположили, что Гутерришу пора отправиться в отставку после такого визита.

Так, с критикой в адрес Гутерриша выступил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в эфире CNN. Он сказал, что не может себе представить, почему генсек ООН, находясь в здравом уме, отправился в Россию.

"Путин является обвиняемым военным преступником, и генеральный секретарь ООН поехал к нему? Это неприемлемо", – сказал он, комментируя визит Гутерриша в Казань.

Еще один бывший посол США в Украине Стивен Пайфер назвал действия генсека ООН "совершенно неприемлемыми". А бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер предположил, что у Гуттериша присутствует нечто вроде мании величия – он считает себя ответственным за "поддержку каналов связи" с так называемым "президентом" России.

"Он чувствует, что должен быть кто-то, кто сможет говорить с Путиным хотя бы время от времени. Как генеральный секретарь ООН он чувствует эту ответственность", — отметил Волкер, добавив, что критиковать генсека ООН следует за то, что тот проигнорировал первый Глобальный саммит мира, зато удосужился приехать на саммит БРИКС в РФ. Это свидетельствует об отсутствии у Гутерриша ощущения баланса и подрывает его авторитет.

Европейские политики отреагировали на действия генсека ООН значительно жестче, в частности, в Германии реакция стала очень острой. Так, депутат Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что ООН под руководством Гутерриша испытывает только позор, а эффективность организации под большим вопросом. По ее мнению, Гутерришу пора уходить в отставку, поскольку он полностью дискредитировал себя.

"Гутерриш отклоняет приглашение Украины на саммит мира с участием 92 стран, но склоняется перед диктаторами и военными преступниками в БРИКС. Отставка Гутерриша назрела", – резюмировала Штрак-Циммерман.

Напомним, что 23 октября Антониу Гутерриш прибыл на трехдневный саммит БРИКС в Казань, который устроил так называемый "президент" России Владимир Путин. Многие западные политики критиковали этот шаг, подчеркивая, что это неправильно. Ливанскую конференцию в Париже Гутерриш посетил по видеосвязи, не лично. На фоне этого ему вспомнили и его отсутствие на состоявшемся в Швейцарии в июне мирном саммите.

После этого президент Украины Владимир Зеленский отказал Гутерришу в визите в Украину. Хотя в офисе генсека это опровергли, несколько источников в Офисе президента Украины подтвердили, что визит был отменен, а причиной стала поездка Гутерриша в Казань.