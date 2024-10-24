Зеленский жестко проехался по ООН и саммиту БРИКС (видео)

Глава государства обратился, в частности, к "международной бюрократии" и политическим лидерам

В Международный День Организации Объединенных Наций президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что он проходит во всем мире, а не где-то в российской Казани. Именно там сейчас проводится саммит БРИКС.

Заявление об этом глава государства сделал в четверг, 24 октября, на третьем парламентском саммите Крымской платформы. Он обращался в частности к "международной бюрократии" и политическим лидерам.

"Хотелось бы напомнить "международной бюрократии" и политическим лидерам, что сегодня день ООН во всем мире, а не где-то в Казани", — сказал Зеленский.

Президент сказал, что цели, ради которых была создана Организация объединенных наций, защищают такие форматы как Крымская платформа или саммиты Организации, а не Совбез или функционеры ООН.

"Сегодня в Международный день ООН особенно нужно сказать (после реализации Плана победы мы увидим возобновленные принципы Устава ООН — ИФ-У). Сказать тогда, когда цель, ради которой создана ООН, защищают не совбез ООН и даже не функционеры ООН, а вот такие форматы сотрудничества, как Крымская платформа или как саммит ООН" — сказал Зеленский.

Стоит отметить, что Министерство иностранных дел Украины раскритиковало визит генсека ООН Антониу Гутерреша в Казань. Там напомнили, что генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии 15-16 июня.

23 октября генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш прибыл в российскую Казань, чтобы посетить саммит стран-членов БРИКС. Его встретили в аэропорту председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и мэр Казани Ильсур Метшин.

Там же он попробовал русский каравай и татарский чак-чак.

До этого представитель Гутерреша Фархан Хак сказал, что в четверг, 24 октября, генсек встретится на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну в Украине.

"Генсек подтвердит свою хорошо известную позицию относительно войны в Украине и условий справедливого мира, основанного на уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН. Он продолжит прилагать усилия по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, что является исключительно важным для глобальной продовольственной и энергетической безопасности", — сказал Хак.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что выпрашивал Путин у Си Цзиньпина за закрытой дверью БРИКС.