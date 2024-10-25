"Мир? Нет, бро, хочу кровавые деньги": сеть разорвали мемы с генсеком ООН

После БРИКСа в Казни в Киеве его не ждут

После отказа генсеку ООН Антониу Гутеррешу в визите в Украину из-за присутствия на саммите БРИКС в Казани, сеть взорвалась довольно остроумными мемами. "Телеграф" собрал самые забавные из них.

Большинство из мемов в саркастической форме изображают истинное отношение Гутерреша к РФ и ее лидеру Владимиру Путину. Он ведь Ливанскую конференцию в Париже променял на путинский БРИКС.

Мемы о Гутерреше

Еще с начала полномасштабного вторжения украинцы называли ООН в шутку "Организация Обеспокоенных Наций", но последние действия Гутерреша долили масла в огонь. Так, некоторые мемы приравнивают ООН к бессмысленным вещам, которыми нельзя пользоваться.

Кроме того, есть и те, кто считает основной целью визита — деньги. Несколько мемов это довольно ярко демонстрируют.

Одна из картин вообще показывает убитого голубя, символом мира, который подает генсек ООН Путину на обед. Таким образом, показывая, что организация, которая должна пытаться поддержать мир, выбирает сторону агрессора.

Некоторые из мемов четко показывают, что украинцы не рады были бы визиту Гутерреша в Киев, и в комментариях приравнивают его к продуктам жизнедеятельности. Есть изображения, которые показывают генсека ООН в образе спящего петуха возле туалета в камере.

Также есть мемы, которые уже показали "реакцию" пресс-службы ООН на отказ президента Украины Владимира Зеленского принять Гутерреша в Киеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сеть разорвало мемами на "бусификацию" после концерта Океана Эльзы.