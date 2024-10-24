Обнимался с Лукашенко и кланялся Путину. Генсек ООН опозорился на саммите БРИКС (фото и видео)

Генсек ООН оказался в центре нового скандала

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш принял участие в саммите БРИКС, который проходит в России. Встреча не обошлась без скандала — генсек по-дружески встретился с двумя диктаторами, Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Видео опубликовал Telegram-канал "Пул первого", близкий к "президенту" Беларуси. На кадрах видно, как генеральный секретарь ООН обнимается с самопровозглашенным главой Беларуси в рамках саммита БРИКС.

Кроме того в сети появилось фото, как Гутерриш кланяется Путину во время рукопожатия.

Также на сайте ООН появился текст заявления генерального секретаря Антониу Гутерреша. В нем он рассказал, как по его мнению, должна закончиться российско-украинская война.

Гутерреш сказал, что в Украине "должен наступить справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций". Кроме Украины, мир должен быть установлен в Судане, Ливане и Секторе Газа, заявил Гутерреш.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ООН из-за саммита БРИКС в Казани.