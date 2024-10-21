Выборы и референдум в Молдове: пойдет ли страна по пути Грузии и что делать Украине — эксперты назвали риски

"Телеграф" узнавал, удастся ли и как именно противодействовать новым угрозам со стороны Москвы

Президентские выборы в Молдове и результаты референдума относительно курса страны в ЕС, вероятно, могут стать новым политическим фронтом у украинских границ и очередной точкой напряжения. Поскольку, очевидно, ее всесторонне будет подкармливать гибридная "рука Кремля", продолжая многолетнюю политику дестабилизации в регионе.

Ведь предварительные официальные результаты голосования (в настоящее время обработали 100% протоколов) за президента страны показали неубедительную победу проевропейской кандидатки Майи Санду (42,45%), и в Молдове во втором туре она сразится с пророссийским выдвиженцем Александром Стояноглом (25,98%).

А волеизъявление на референдуме показало незначительное преимущество приверженцев вступления страны в Европейский Союз (также обработано 100% протоколов с участков — 50,46% избирателей высказались за курс в ЕС, а 49,54% проголосовали против).

"Телеграф" узнавал, какие тревожные звоночки уже прозвучали для Киева из-за выборов/референдума в Молдове и как Украине следует реагировать на потенциально новые вызовы. Ведь скандал и напряжение, похоже, будут только набирать обороты.

Россия бросает все силы на срыв евроинтеграции Молдовы

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко (фракция "ЕС"), работавший на выборах в Молдове как международный наблюдатель от ПАСЕ, в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что по состоянию на вечер 21 октября по результатам подсчета 100% протоколов уже есть преимущество за вступление в Евросоюз.

— Накануне вечером началась истерика по соцсетям, которую активно подхватили российские пропагандисты, что якобы Молдова против ЕС. Я был в Молдове в качестве наблюдателя от Парламентской ассамблеи Совета Европы и увидел, что есть люди, абсолютно поддерживающие вступление в ЕС, а есть граждане, которые одурманены российской пропагандой. Россия бросает все силы, чтобы не допустить развития и процветания Молдовы, это очевидно.

Нам нужно больше работать с Молдовой, именно в Украине. Какое громкое было назначение послом [Алексея] Данилова, а он так и не доехал туда. Работаем ли мы вместе с Молдовой в контексте евроинтеграции? Ведем ли мы диалог с людьми? Я не знаю на это ответа, – отметил парламентарий.

Названо условие полного отката Молдовы назад

Юрист-международник Роман Еделев в комментарии нашему изданию отмечал, что определенные предварительные выводы по результатам голосования уже можно сделать.

— Прежде всего, идея проведения референдума не оправдала себя с политтехнологической точки зрения. В частности, президент Санду победила в первом туре, но пророссийский кандидат во втором туре сможет апеллировать к результатам референдума и мобилизовать пророссийских избирателей. Еще больше поверит в это Москва. То есть теперь уже далеко не столь очевидны результаты второго тура президентских выборов.

В общем, референдумы как политтехнология – это слишком опасная игра. Надо упомянуть и референдум по Brexit. Следует отказываться от таких рисков.

Во-вторых, мы получили подтверждение, что общество в Молдове поделено 50 на 50 в вопросе евроинтеграции. Об этом давно говорят пророссийские политики, и теперь они получили подтверждение своих слов. Более того, они будут говорить, что большинство граждан в самой Молдове, не считая диаспор, против евроинтеграции. Это опасный аргумент с непредсказуемыми последствиями, — объяснил он.

В-третьих, как добавил Еделев, референдум, какими бы результаты ни были, сам по себе не изменит евроинтеграционный курс Молдовы. Но если все же по результатам подсчета голосов победит и вариант "Нет" на референдуме, и пророссийский кандидат во втором туре, "то тогда курс точно будет скорректирован".

— То есть, эти президентские выборы снова могут превратиться в "исторические", чего от них никто не ожидал.

Что касается Украины, то следует ожидать результатов второго тура выборов. Автоматически поддержка со стороны ЕС и Румынии (Киева и Кишинева. — Авт.) не прекратится в любом случае. Поэтому здесь прогноз делать рано, – резюмировал эксперт.

Почему Путину может быть выгодна победа Санду?

Евгений Магда, директор Института мировой политики объяснил "Телеграфу", что Майя Санду по итогам первого тура уже оказалась в серьезном политическом кризисе.

— Она не смогла эффективно использовать инициированный ею референдум по европейскому выбору как инструменту мобилизации общества.

Уже по большому счету неважно, какими будут окончательные цифры, поскольку отсутствует ошеломительная поддержка этой идеи (евроинтеграции. — Авт.). И уже даже некоторые СМИ пишут, что находящиеся внутри страны жители Молдовы не поддержали эту идею. По-моему, это серьезная проблема для действующей власти, — аргументировал он.

По его словам, Кишинев вскоре окажется под давлением и со стороны Румынии, где в конце года должны пройти президентские и парламентские выборы, и у определенных политсил есть стремление "поглотить" Молдову. В то же время внутри ЕС существуют пожелания превратить Молдову в success story, как страну, которая могла бы быстро войти в состав Евросоюза.

— Так сказать, — продолжил эксперт, — перебить негативные эмоции после Brexit. Ведь после ухода Британии из состава ЕС новых членов в Евросоюзе еще не было. Я считаю, что сейчас в этом контексте Украина и Румыния должны выступать единым фронтом, чтобы обеспечить не только европейские преобразования внутри Молдовы, но и показать, что соседи заинтересованы в том, чтобы осуществлять европейскую интеграцию совместно.

Собственно, мы и должны строить отношения с Молдовой на европейских началах. Иначе нам будет сложно интегрироваться в Европейский Союз. Мы не должны кичиться размерами нашей страны, ведь несмотря на размеры уровень жизни в Украине вряд ли существенно выше, — отметил Евгений Магда.

При этом, как прогнозирует политолог, Кремль даже может снизить давление на Санду во время второго тура выборов президента, "чтобы она осталась (главой государства. — Авт.) и превратилась в мишень для критики во время парламентской кампании в следующем году".

— Ведь убежден, что многим стало понятно, насколько неуверенна позиция Майи Санду после результатов этого референдума и первого тура президентской кампании, — подытожил Магда.

Как сообщалось, 19 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига впервые в новой должности посетил Молдову. Там он заявлял, что Молдова вместе с Украиной идет по пути евроинтеграции. Он отметил важность скоординированных мер по борьбе с гибридными угрозами.

Также "Телеграф" писал, что на прошлой неделе посол Украины в Великобритании, экс-гглавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что такие страны, как Беларусь и Грузия из-за вмешательства России по состоянию на сегодняшний день формально потеряли свою независимость.