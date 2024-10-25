Пророссийская партия "Грузинская мечта" может превратить Грузию в российского сателлита

В случае, если в Грузии пророссийская партия "Грузинская мечта" победит на следующих парламентских выборах 26 октября, есть вероятность того, что они попытаются арестовать проевропейского президента страны Саломе Зурабишвили. Это будет сделано в угоду "президенту" РФ Владимиру Путину.

Такой вариант допустила сама Зурабишвили в комментарии грузинскому телеканалу Mtavari. Так действующий президент Грузии оценил возможные последствия победы пророссийских сил в Грузии.

"Если это произойдет, мне, вероятно, объявят импичмент и посадят в тюрьму", – сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, находящаяся у власти в Грузии пророссийская партия "Грузинская мечта" в своей предвыборной агитации на выборах в парламент использует манипулятивные баннеры на которых показаны разрушенные Россией украинские города. Их сравнивают с городами Грузии.

После скандальных фото разрушенных украинских городов, использованных партией "Грузинская мечта" в предвыборной кампании, там в свое оправдание заявили, что Украина якобы использовала фотографии грузинских городов, которые оккупировала Россия, в частности, с юмористической целью.

Также ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Грузии 14 мая, под крики протестующих, приняли скандальный закон об "иноагентах". Не раз звучали мнения, что за основу был взят российский закон об иноагентах и подобный документ "толкает страну под контроль Кремля".