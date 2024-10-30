Неизвестные подожгли бюллетени для голосования в США: на них нашли таинственные надписи

Сгорели сотни бюллетеней

В США неизвестные подожгли две урны для голосования в штатах Орегон и Вашингтон, в результате чего были уничтожены сотни избирательных бюллетеней. На месте преступления обнаружили надписи "Освободите Газу".

Следователи рассматривают версию о возможной провокации или акте протеста пропалестинских активистов. Об этом сообщает CNN.

Первый поджог произошел в Портленде, штат Орегон, где благодаря противопожарной системе удалось спасти более 400 бюллетеней. Только три бюллетеня получили повреждения. Второй инцидент зафиксировали в Ванкувере, штат Вашингтон, где огонь уничтожил сотни бюллетеней.

Полиция установила, что оба поджога связаны с третьим инцидентом, произошедшим ранее в октябре. На всех трех устройствах были найдены одинаковые надписи. Правоохранители разыскивают темный Volvo S-60 2001-2004 годов выпуска, который зафиксировали камеры наблюдения.

ФБР и полиция проводят расследование. Обнаруженные устройства отправили на экспертизу в аналитический центр по изучению террористических взрывных устройств в Хантсвилле, штат Алабама.

Избирательная администрация округа Кларк ввела круглосуточное наблюдение за 22 урнами для голосования. Правоохранители усилили патрулирование у пунктов сбора бюллетеней.

Департамент внутренней безопасности США еще несколько месяцев назад предупреждал о возможных атаках на избирательную инфраструктуру. Избирателям, бюллетени которых сгорели, будут выданы новые. Местные власти призвали тех, кто оставил свои бюллетени в поврежденном ящике между 11 часов утра субботы и 4 часами утра понедельника, подать запрос на замену через сайт VoteWA.gov.

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