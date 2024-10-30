Невідомі підпалили бюлетені для голосування в США: на них знайшли таємничі надписи

Згоріли сотні бюлетенів

У США невідомі підпалили дві урни для голосування у штатах Орегон та Вашингтон, внаслідок чого було знищено сотні виборчих бюлетенів. На місці злочину виявили написи "Звільніть Газу".

Слідчі розглядають версію про можливу провокацію або акт протесту пропалестинських активістів. Про це повідомляє CNN.

Перший підпал стався у Портленді, штат Орегон, де завдяки протипожежній системі вдалося врятувати понад 400 бюлетенів. Лише три бюлетені зазнали пошкоджень. Другий інцидент зафіксували у місті Ванкувер, штат Вашингтон, де вогонь знищив сотні бюлетенів.

Поліція встановила, що обидва підпали пов'язані з третім інцидентом, який стався раніше у жовтні. На всіх трьох пристроях знайшли однакові написи. Правоохоронці розшукують темний Volvo S-60 2001-2004 років випуску, який зафіксували камери спостереження.

ФБР та місцева поліція проводять розслідування. Знайдені пристрої відправили на експертизу до аналітичного центру з вивчення терористичних вибухових пристроїв у Хантсвіллі, штат Алабама.

Виборча адміністрація округу Кларк запровадила цілодобове спостереження за 22 урнами для голосування. Правоохоронці посилили патрулювання біля пунктів збору бюлетенів.

Департамент внутрішньої безпеки США ще кілька місяців тому попереджав про можливі атаки на виборчу інфраструктуру. Виборцям, бюлетені яких згоріли, видадуть нові. Місцева влада закликала тих, хто залишив свої бюлетені у пошкодженій скриньці між 11 годиною ранку суботи та 4 годиною ранку понеділка, подати запит на заміну через сайт VoteWA.gov.

Також раніше "Телеграф" розповідав про те, чим вибори президента США можуть бути небезпечними для України. Трамп звинуватив Байдена, що замість допомоги американцям, він передав 300 млрд доларів Україні.