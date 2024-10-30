Есть вещи гораздо страшнее, чем войска КНДР в Украине, — бывший советник Трампа

Угроза от союза России и Китая намного больше, чем присутствие КНДР в Украине

Угроза войны Северной Кореи вместе с Россией в Украине уже не кошмар, а реальная возможность. Всего две недели назад в Украине уже были зафиксированы потери среди северокорейских войск. Теперь, по данным администрации Байдена, 10 000 северокорейских военных проходят обучение в России, готовясь к возможному развертыванию в Украине.

Но это, по мнению бывшего советника Трампа Джона Болтона, еще не самое плохое, что может произойти – куда большей угрозой он считает союз России и Китая. Об этом он написал в своей колонке для издания The Hill.

Чем чревато сотрудничество России и Китая

Болтон, который также был послом США в ООН в 2005-2006 годах, предупреждает, что угроза от союза России и Китая намного больше, чем присутствие северокорейских войск в Украине. Он считает, что эта новая ось Китай-Россия представляет серьезную глобальную угрозу, которая выходит далеко за пределы украинского конфликта.

Растущее сотрудничество Пхеньяна с Москвой и опасения бездействия Вашингтона лишь усиливают дебаты в Сеуле относительно необходимости обретения независимого ядерного потенциала. Кроме того, новый прогноз свидетельствует, что ядерный арсенал Китая к 2030 году может достичь 1000 боеголовок, что значительно раньше, чем ожидалось. Это означает переход к трехполярному ядерному миру, который будет гораздо более рискованным и неуверенным, чем биполярность времен холодной войны.

Эта ситуация требует от США немедленных действий, уверен Джон Болтон. Политика "стратегического терпения" по отношению к Северной Корее и сосредоточение администрации Байдена исключительно на климатических соглашениях с Китаем является неадекватным ответом на масштабы угрозы.

По мнению Болтона, США нужен президент, понимающий важность американского лидерства и решимость продолжать его. Необходимо срочно усилить координацию НАТО с Японией, Южной Кореей и другими союзниками, а также оказать ракетный стимул действующим азиатским инициативам, таким как Quad, AUKUS.

Ранее "Телеграф" также писал, что солдат КНДР начали размещать у границы с Украиной. СМИ выяснили, зачем.