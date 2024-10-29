Украинские пограничники вычислили и обстреляли здания с солдатами из КНДР

Разведданные США указывают на масштабное военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией

Украинские артиллеристы в Курской области уже нанесли несколько ударов по зданиям, где предположительно находились военнослужащие из КНДР, которые собираются воевать на стороне РФ. При этом генсек НАТО Марк Рютте также заявил о том, что солдаты Пхеньяна уже находятся в Курске.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Украины. По данным издания, северокорейское "пополнение" увеличит численность российской армии в Курской области на 25%.

"По оценкам украинского Генштаба, Россия направила на оборону Курска 40 000 военнослужащих. Северокорейские солдаты увеличат численность российской армии на 25%, что позволит более опытным войскам РФ продолжать наступать на других участках фронта", — говорится в сообщении.

По данным источников El Pais в 95-й украинской воздушно-десантной бригаде объяснили, что половина российских бойцов в Курске — это новобранцы, у которых гораздо меньше опыта, чем у украинских солдат. Именно поэтому их было решено усилить северокорейскими военными.

"Кремль договорился с северокорейским режимом, чтобы войска КНДР помогли в освобождении Курска. Таким образом РФ хочет избежать переброски части российских войск, которые продолжают вторжение на восток украинской территории. Возможное вступление северокорейских войск в бой впервые на стороне России укрепляет позиции Москвы в войне против Украины", — сообщает El Pais.

Кроме этого сообщается, что ГУР опубликовало перехваченные радиосообщения российской армии в Курске, из которых стало известно, что северокорейские солдаты перевозятся на гражданских грузовиках, чтобы присоединиться к российской 810-й морской пехотной бригаде, которая находится на линии фронта в Курске.

В то же время, как передает Reuters, по информации южнокорейской разведки, КНДР уже могла направить в Россию 3000 военных, что вдвое превышает предварительные оценки. Военные сейчас проходят адаптацию в разных учебных заведениях РФ. К декабрю общее количество северокорейских солдат может составить 10 000 человек.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в РФ перебросили десятки тысяч военных из КНДР. Белый дом подтвердил присутствие не менее 3 тысяч северокорейских солдат на территории России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно Путин впервые прокомментировал участие войск КНДР в войне против Украины. Российский "президент", как всегда, попытался обойти стороной вопрос журналистов.

До конца года на территорию РФ может прибыть около 10 тысяч солдат из КНДР для дальнейшего участия в войне против Украины. Первая группа из 1500 элитных бойцов спецназа уже проходит подготовку на Дальнем Востоке РФ. На фоне этой информации НАТО рассматривает возможные варианты реагирования на военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы.