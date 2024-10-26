Еще один "обеспокоенный": Шольц отреагировал на переброску войск КНДР в Россию

Шольц стал очередным "обеспокоенным" новостями об участии КНДР в войне против Украины

Если Северная Корея действительно перебрасывает войска в Россию для участия в войне против Украины, это "вызывает беспокойство". Участие северокорейских солдат в боевых действиях приведет к эскалации конфликта.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Le Monde. Он отметил, что переброска войск КНДР для участия в войне против Украины – серьезное событие, подчеркивающее "возрастающее отчаяние" так называемого "президента" России Владимира Путина.

"Вопрос о переброске северокорейских солдат в Россию и их возможном развертывании в Украине вызывает большую обеспокоенность. Это серьезно, и это то, что вызывает дальнейшую эскалацию в нынешней ситуации", — отметил канцлер.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в РФ перебросили десятки тысяч военных из КНДР. Белый дом подтвердил присутствие не менее 3 тысяч северокорейских солдат на территории России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно Путин впервые прокомментировал участие войск КНДР в войне против Украины. Российский "президент", как всегда, попытался обойти стороной вопрос журналистов.

До конца года на территорию РФ может прибыть около 10 тысяч солдат из КНДР для дальнейшего участия в войне против Украины. Первая группа из 1500 элитных бойцов спецназа уже проходит подготовку на Дальнем Востоке РФ. На фоне этой информации НАТО рассматривает возможные варианты реагирования на военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы.