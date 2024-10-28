В НАТО впервые признали отправку войск КНДР в Россию

Он призвал Москву и Пхеньян немедленно прекратить эти действия.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вышел с анонсированным накануне заявлением. По его словам, на войне, которую развязала Россия против Украины, погибли или ранены более 600 тысяч российских военнослужащих, поэтому привлечение на фронт солдат из Северной Кореи является признаком отчаяния президента РФ Владимира Путина.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 28 октября. После консультаций по этому вопросу Рютте подтвердил опрокидывание северокорейских войск в Россию, а также их отдельные подразделения – в Курскую область.

Рютте призвал воздержаться от участия КНДР в войне против Украины

Участие северокорейских военных в российском вторжении в Украину представляет угрозу безопасности как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и в Евроатлантическом пространстве, отметил Марк Рютте. Эти действия подрывают мир на Корейском полуострове и поддерживают войну России против Украины, подчеркнул он.

По словам главы НАТО, опрокидывание войск КНДР в Россию является существенной эскалацией войны в Украине. Он призвал Москву и Пхеньян немедленно прекратить эти действия. В НАТО тщательно следят за развитием ситуации и в рамках альянса активно консультируются по этому вопросу с Украиной и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, добавил он.

Солдаты Северной Кореи в России

Северная Корея отправила своих солдат в Россию для поддержки в войне с Украиной.

По данным ГУР Минобороны, некоторые военные КНДР уже находятся на Курском направлении. Путин отметил, что это связано с "договором о стратегическом партнерстве" между Россией и КНДР.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что обмен оружием между Северной Кореей и Россией нарушает резолюцию ООН.

Ранее "Телеграф" писал, что в Северной Корее прокомментировали отправку своей армии на войну в Украину на стороне РФ. Заявив, что она в любом случае не противоречит международному праву.