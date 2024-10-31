В войне традиционно они уже обвиняли всех, только не себя

Очередное заседание Совета Безопасности ООН снова превратилось в целую дипломатическую баталию. Говорили о военном присутствии КНДР в Украине.

Представители Российской Федерации и Китая внезапно объединились в критике США и европейских стран. Они обнародовали ряд заявлений. "Телеграф" собрал главные из них.

Представитель Китая заявил, что украинский кризис является следствием дефицита доверия в европейском регионе, искусственно поддерживаемого США. Дипломат также отметил, что поле боя в Украине превратилось в настоящую выставку вооружений.

Постоянный представитель РФ Небензя уже не в первый раз выступил с серией резонансных заявлений. Он призвал Запад признать полный провал курса на борьбу с Россией руками украинцев. По его словам, без вмешательства НАТО в войну с ядерным государством украинские войска обречены на катастрофические потери.

Небензя также подверг резкой критике президента Зеленского, указав, что тот в свое время шел на выборы с лозунгами мира и защиты русскоязычных, но впоследствии якобы избрал противоположный путь. Дипломат утверждает, что украинцы массово теряют доверие к действующей власти.

По словам Небензи, позиция российской стороны состоит в том, что никакого повторения сценария Минских договоренностей не будет. Представитель РФ отметил также невозможность возвращения к предварительным договоренностям. "Никакого повторения сценария с минскими договоренностями и заморозкой не будет", — говорит он.

Ранее Телеграф также сообщал о том, что Путин выступил с новыми заявлениями о войне в Украине и не только. Он высказался о реакции Запада на его так называемый "мирный план" и новые договоренности с Северной Кореей.