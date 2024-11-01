Украина должна иметь возможность бить в ответ оружием производства США и собственным оружием без каких-либо ограничений

Украина должна иметь возможность бить не только по оккупантам на собственной территории, но и отвечать на российские атаки ударами по территории РФ. США и НАТО должны упразднить ограничения на удары по России и предоставить Украине возможности для поражения военных объектов в глубине российской территории.

Об этом заявил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер, пишет "Голос Америки". По его словам, вооруженные силы Украины должны иметь возможность атаковать легитимные военные цели России на российской территории.

"Сейчас Соединенные Штаты придерживаются политики, согласно которой Украина не может использовать оружие, предоставленное ему странами НАТО и США для нападения на действительные военные цели в России. Так, например, если Россия использует военную систему для нападения на Украину с российской территории, Украина не может атаковать эту систему в ответ оружием США или местными системами. Это легитимная военная цель, на которую они должны иметь возможность ответить. В настоящее время в администрации считают это провокацией. Собственно, первый удар со стороны России должен быть провокацией. Вы должны уметь защитить себя", – сказал он, комментируя этот вопрос.

Тернер добавил, что Украина должна иметь возможность избивать ответным оружием производства США и собственным оружием без каких-либо ограничений. Все остальное – это профанация.

Кстати, недавно стало известно, что во Франции один из депутатов Национальной ассамблеи Фредерик Пети планирует в ближайшие дни внести на рассмотрение коллег резолюцию, которая требует полностью снять для Украины ограничения на удары дальнобойным оружием по военным объектам на территории России. По его мнению, дать такое разрешение – это важное дело.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США не верят в эффективность дальнобойных ракетных ударов по России. Там отметили, что это не изменит ход войны.

Как пишет The Economist, решение США не менять политику по ударам по России связано с тем, что Байден опасается эскалации конфликта и не хочет рисковать возможной будущей "перезагрузкой" отношений с Москвой. Именно поэтому руководство Америки постоянно меняет причину отказа в разрешении использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ.