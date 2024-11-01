Україна має відповідати на атаки: в Конгресі закликали Байдена скасувати обмеження на удари

Україна повинна мати можливість бити у відповідь зброєю виробництва США та власною зброєю без будь-яких обмежень

Україна повинна мати можливість бити не тільки по окупантам на власній території, але й відповідати на російські атаки ударами по території РФ. США та НАТО повинні скасувати обмеження на удари по Росії та надати Україні можливості для ураження військових об'єктів у глибині російської території.

Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер, пише "Голос Америки". За його словами, Збройні сили України повинні мати можливість атакувати легітимні військові цілі Росії на російській території.

"Зараз Сполучені Штати дотримуються політики, згідно з якою Україна не може використовувати зброю, надану їй країнами НАТО та США для нападу на дійсні військові цілі в Росії. Так, наприклад, якщо Росія використовує військову систему для нападу на Україну з російської території, Україна не може атакувати цю систему у відповідь зброєю США чи місцевими системами. Це дійсна військова ціль, на яку вони повинні мати можливість відповісти. Наразі в адміністрації вважають це провокацією. Власне, перший удар з боку Росії мав би бути провокацією. Ви повинні вміти захистити себе", – сказав він, коментуючи це питання.

Тернер додав, що Україна повинна мати можливість бити у відповідь зброєю виробництва США та власною зброєю без будь-яких обмежень. Все інше – це профанація.

Доречі, нещодавно стало відомо, що у Франції один з депутатів Національної асамблеї, Фредерік Петі, планує найближчими днями внести на розгляд колег резолюцію, яка вимагає повністю зняти для України обмеження на удари далекобійною зброєю по військових об’єктах на території Росії. На його думку, дати такий дозвіл – це важлива справа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в США не вірять в ефективність далекобійних ракетних ударів по Росії. Там зазначили, що це не змінить перебіг війни.

Як пише The Economist рішення США не змінювати політику щодо ударів по Росії пов’язано з тим, що Байден побоюється ескалації конфлікту і не хоче ризикувати можливим майбутнім "перезавантаженням" відносин з Москвою. Саме тому керівництво Америки постійно змінює причину відмови у дозволі використовувати далекобійну зброю для ударів територією РФ.