Оправдывает Путина и называет себя "оппозицией": что говорит о войне в Украине Ксения Собчак

Ксения Собчак — очень неоднозначная личность в российской политике и журналистике

Ксения Собчак — известная российская журналистка и светская львица, которая называет себя оппозиционером и поборницей Путина. При этом в ее публичных выступлениях, интервью и на интернет-платформах четко прослеживают имперские и пропагандистские нарративы. Сегодня, 5 ноября, Ксения Собчак отмечает свой 43-й день рождения.

"Телеграф" решил вспомнить, что говорила о войне в Украине так называемая "оппозиционерка" и "хорошая русская" Ксения Собчак, и как она последовательно поддерживает режим Путина в РФ.

Ксения Собчак. Фото: Getty Images

Ксения Собчак — позиция по войне в Украине

Ксения Собчак — известная российская журналистка, которая относит себя к оппозиционерам, при этом она оправдывает Путина и распространяет кремлевские нарративы. После начала вторжения РФ в Украину в 2022 году Собчак поспешно выехала в Израиль, сделала израильский паспорт и даже продала московскую квартиру. Однако спустя несколько месяцев вернулась и продолжила в публичном пространстве и на своих интернет-платформах говорить, что "не все так однозначно", возмущаться отмене российской культуры в мире и защищать активы российских олигархов от санкций.

Украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью Рамине Эсхакзай высказал мнение, что Ксения Собчак пытается усидеть на двух стульях. Она якобы сочувствует украинцам и сожалеет о происходящем, а с другой стороны пытается не разозлить Путина.

Ксения Собчак. Фото: Getty Images

Более того Ксения Собчак, даже пытается его оправдать. Так, на второй месяц полномасштабной войны в Украине она записала длинное видео с "объяснением" поведения Путина. В ролике Собчак выставляла Путина как "амбициозного политика, иногда перегибающего". В ее высказываниях можно заметить стандартные нарративы кремлевской пропаганды, которой Ксения явно подыгрывает. Так, например, она убеждает зрителей, что Путин решил напасть на Украину потому что реально верил в расширение НАТО, и в то, что Украина нападет на РФ первая. Также Собчак утверждает, что Революцию Достоинства в Украине организовал Запад, а не украинский народ.

Ксения Собчак, Владимир Путин. Фото: Getty Images

К слову, недавно Ксения Собчак публично раскритиковала "План победы" Владимира Зеленского.

"А новое в плане — что? А ресурс "воевать до последнего украинца" не исчислим? И главное — а россияне именно "одумаются", да? И пойдут шатать режим? Или на кого-то другого пойдут?", — написала Собчак в своем телеграмм-канале.

Ксения Собчак. Фото: Getty Images

Отметим, что Ксения Собчак была близка с Путиным еще с детства. Нынешний президент РФ когда-то был помощником отца Собчак, который в то время был мэром Петербурга. Они дружили семьями и Путин даже был на крестинах Ксении. Во время предвыборной кампании в 2018 году, когда Ксения Собчак стала кандидатов в президенты, ее называли проектом Кремля по отвлечению внимания и созданию видимости "оппозиции". Многие политические эксперты и сейчас уверены, что все что делает Собчак в политической сфере, одобрено в Кремле. Иначе она уже давно была бы в тюрьме или убита, как другие яркие оппозиционеры в РФ.

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