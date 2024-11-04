Сдавал бутылки и зарабатывал на фотографиях: как в молодости выглядел Игорь Коломойский, который сейчас в СИЗО

Сидя в СИЗО экс-олигарх изменил внешность — побрился налысо

Игорь Коломойский — одиозный украинский олигарх, который сейчас находится под следствием и сидит в СИЗО. Многие помнят его с густыми седыми кудрями и пышной бородой. А недавно Коломойского доставили в суд с лысой головой и короткой бородой. Однако, мало кто знает, как в юности и молодости выглядел экс-олигарх и чем он занимался в то время.

"Телеграф" расскажет, как в юные годы выглядел Игорь Коломойский и как он зарабатывал на жизнь в студенчестве.

Игорь Коломойский в молодости — что о нем известно

Игорь Коломойский родился в Днепропетровске 13 февраля 1963 года, сейчас ему 61 год. В свое время он был одним из самых зажиточных украинских олигархов. Коломойский организовал крупнейшую в Украине промышленно-финансовою группу "Приват", которая была представлена в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа. Однако сейчас он находится под следствием, имеет подозрения от СБУ и БЭБ, а НАБУ и САП приняли меры по аресту его активов.

Как оказалось, Коломойский едва ли не с детства искал способы заработать. В детстве он сдавал стеклотару и бутылки, чтобы заработать денег, а уже в студенчестве организовал фотоателье. Он вместе с товарищами-студентами ездили по селам, переснимали свадебные, семейные, паспортные фото из семейных архивов, а затем в ателье делали из этих кадров фотомонтаж и выдавали заказчиками в больших красивых рамах. Работа в фотоателье помогла заработать хорошую прибавку к стипендии.

Известно, что в юности Игорь Коломойский активно занимался спортом — прыжками в воду, футболом, баскетболом и даже греблей. При этом он получил первый разряд по шахматам, которые ему не очень нравились, но его заставляли ими заниматься.

Классная руководительница Коломойского в средней школе №21, которую он закончил с наградой "за отличное обучение", упоминала в разговоре с журналистами, что он был способным учеником. При этом он не был лидером в классе, но его все равно уважали и не задирали одноклассники. По ее словам, Коломойский в школе всегда мог постоять за себя.

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