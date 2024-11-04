Детство в Китае, тренировки с Тарзаном и алкоголизм: что известно о спикере МИД РФ Захаровой, и как она выглядела раньше

Соратница Лаврова стала мощным рупором российской пропаганды

Мария Захарова — известна в России и далеко за ее пределами. Она является спикером российского министерства иностранных дел и прославилась своими неоднозначными, а часто и фейковыми и лживыми заявлениями. Захарова — частая гостья на пропагандистских ток-шоу, ведет свой телеграмм-канал и не упускает возможности нести в массы российскую пропаганду.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о приватной жизни дипломата Захаровой, и как она выглядела в молодости.

Захарова и Лавров. Фото: Getty Images

Мария Захарова — что о ней известно

Мария Захарова родилась 24 декабря 1975 года, сейчас ей 48 лет. Она походит из семьи дипломатов Владимира и Ирины Захаровых, так что проблем с выбором профессии у нее не было — она сразу решила, что пойдет по стопам родителей. Детство будущая спикер МИД РФ провела в Китае, где работали ее родители и она в совершенстве знает китайский язык.

После школы Мария Захарова поступила на факультет международной журналистики МГИМО МИД РФ по специальностям востоковедение и журналистика. Проходила практику в посольстве России в Пекине, имеет научную степень кандидат исторических наук. С начала 2000-х Захарова начала работать в Министерстве иностранных дел России и остается там по сей день. Сейчас она возглавляет департамент информации и печати Министерства иностранных дел РФ и имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Увлечения и личная жизнь

Помимо вранья в телеэфирах и продвижения кремлевской пропаганды в соцсетях Мария Захарова увлекается написание поэзии, а на ее стихи уже есть несколько песен, которые исполняют известные российские артисты. Также известно, что Захарова увлекается спортом — она тренируется в спортзале как сама, так и под присмотром тренеров. Одним из них в свое время стал бодибилдер, стриптизер и муж Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный, как Тарзан.

При этом в прессе не раз обсуждалось увлечение Марии Захаровой алкоголем, некоторые прямо называют ее пресс-алкаше России, а в сети гуляют подборки фото с нетрезвой Захаровой, также есть видео обзоры на ее заявления и состояния алкогольного опьянения.

Что касается личной жизни, то известно, что Мария Захарова замужем — в 2005 году она стала женой российского бизнесмена Андрея Макарова.А в 2010 году родила дочь Марьяну.

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