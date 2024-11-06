"Хочет остановить российские танки": республиканец удивил заявлением о Трампе

Конгрессмен-республиканец выразил поддержку кандидату от своей партии

В случае избрания Дональд Трамп будет вести политику "мира через силу", в том числе по урегулированию войны в Украине. Такое мнение во время телемоста "Выборы в США и будущее Украины" в Киевской школе государственного управления им. Нижнего выразил конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон.

"Я поддерживаю Дональда Трампа, я ценю его политику. Возможно, то, что он говорит, иногда воспринимается немножко неправильно, но его политика великолепна, как и сам Дональд Трамп. Он хочет остановить российские танки. Он является человеком, и это действительно чрезвычайно, потому что в нашей стране есть устойчивость. Трамп, однако, понял, что Путин финансирует диктатуру", — сказал Уилсон.

Политик выразил надежду, что с выбором Трампа украинский народ увидит, что его политика может отличаться от общепринятой политики в мире.

"Его политика такая, какую когда-то вел Рональд Рейган — "мир через силу". Это касается Украины или Ближнего Востока. Или наших собственных границ, я имею в виду, "открытые границы", где творится хаос", — разъяснил конгрессмен.

Напомним, ранее бывший посол Украины в США Олег Шамшур рассказал "Телеграфу" о двух рисках президентства Трампа.