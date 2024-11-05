Почему для Путина лучше Харрис, чем Трамп? Правнучка Хрущева озвучила прогноз

Профессор-политолог и правнучка Никиты Хрущева озвучила свой прогноз по выборам

Российскому диктатору Владимиру Путину будет более выгодна победа на выборах президента США кандидата от Демократической партии Камаллы Харрис, чем кандидата от Республиканской партии и бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом в интервью Politico заявила Нина Хрущева политолог, профессор частного университета The New School в Нью-Йорке и правнучка лидера СССР в 1953-1964 годах Никиты Хрущева. По ее словам, обещание Трампа быстро остановить войну в Украине даже путем "сдачи" территорий в пользу России не соответствует интересам Путина.

Хрущева считает, что Путин сделал войну России с Украиной "элементом своего наследия" и будет вести ее столько, "сколько захочет и сможет".

В этом, как считает профессор, диктатору якобы может помочь Харрис, продлив статус-кво. Тем временем в Кремле считают, что поддержка Западом Украины слабеет, а потому Путину такая ситуация может быть очень выгодной, заявила Хрущева.

В то же время Путину нравится, что Трамп якобы "испытывает перед ним трепет", добавила она.

Нина Хрущева является политологом и профессором университета The New School (Новая школа — Ред) в Нью-Йорке, где читает лекции по истории России, политике, СМИ и международным отношениям. Она также является старшим научным сотрудником Института мировой политики (World Policy Institute — Ред), который занимается исследованием идентичности россиян и ее влияния на политику России.

Ее прадедом был Никита Хрущев, первый секретарь центрального комитета коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС — Ред) с 1953 по 1964 годы. Ее дед — сын Хрущева от первого брака, Леонид, погиб в годы Второй мировой войны, а ее мать — Юлия Хрущева, была дочерью Леонида, но была удочерена Никитой Хрущевым.

У Нины Хрущевой был родственник — сын Никиты Хрущева от второго брака Сергей, который также уехал в США и стал политологом. Он умер в 2020 году.

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