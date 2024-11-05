Позвонит Путину на следующий день: в СМИ объяснили, почему победа Трампа станет катастрофой для Украины

Трамп известен своей непредсказуемой политикой, поэтому Украину ждет очень "неопределенное будущее"

Независимо от результата голосования на президентских выборах в США Украину, скорее всего, ждет "неопределенное будущее". Но особенно катастрофической ситуация может стать, если победит Дональд Трамп: он уже заявлял, что "прекратит войну за 24 часа", что может предусматривать блокировку помощи для Украины, чтобы заставить ее пойти на мир на российских условиях.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на мнение аналитиков. Канал предполагает, что Трамп рассматривает прекращение помощи Украине, как способ заставить Украину подчиниться, а о враждебном отношении к Киеву его подручного, кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса известно давно.

Эксперты из Berenberg Bank сказали, что сценарий остановки финансирования помощи Украине был бы экстремальным для Киева и США. Впрочем, этого нельзя исключать, поскольку Трамп известен своей непредсказуемой политикой. А Европа "вытащить" Украину "в одного" без поддержки Соединенных Штатов вряд ли сможет.

Старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Тим Вилласи-Вилси отметил в комментарии телеканалу, что Украина сейчас находится в периоде "максимальной опасности".

"Предстоящие президентские выборы в США представляют собой точку максимальной опасности. Победа Дональда Трампа может привести к тому, что он позвонит по телефону "президенту" России Владимиру Путину уже 6 ноября. Любой такой звонок создал бы ожидание урегулирования путем переговоров, и обсуждение, возможно, начнется в первых месяцах 2025 года", – предположил эксперт.

При таком сценарии, отметил Вилласи-Уилси, президент Украины Владимир Зеленский не сможет обеспечить деоккупацию Крыма и Донбасса, а также оккупированных россиянами с начала полномасштабной войны территорий. Кроме того, Украина не получит от российского режима репараций, а российские военные преступники не предстанут перед судом. Но самым большим ударом может стать перекрытие пути в НАТО – "святого Грааля" для Украины.

Отметим, во вторник, 5 ноября, в США проходят выборы президента, в ходе которых американцы определят, кто будет руководить страной в следующие четыре года. Ожесточенная борьба развернется между кандидатом от Республиканской партии, экс-президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии, действующей вице-президентом Камалой Харрис. "Телеграф" "подсветил" пять главных фактов о главном политическом событии года.

О том, что может изменить в украинско-американских отношениях вероятная победа Харрис, рассказал Олег Шамшур, чрезвычайный и полномочный Посол Украины в США (в 2005-2010 годах) в материале "Телеграфа": "Победа Трампа несет два риска для Украины, а с Харрис все сложно, — экс-посол Украины в США".