Победа Трампа несет два риска для Украины, а с Харрис все сложно, — экс-посол Украины в США

Политика каждого из политиков зависит и от окружающих их советников

Во вторник, 5 ноября, в США стартовали выборы президента. Естественно, за ними внимательно наблюдают и в Украине, поскольку от результата волеизъявления американцев зависит будущее партнерства Киева и Вашингтона.

Каковы главные риски для Украины в случае победы Дональда Трампа или Камалы Харрис — на полях телемоста " Выборы в США и будущее Украины" в Киевской школе государственного управления им. Нижного в интервью "Телеграфу" рассказал Олег Шамшур, чрезвычайный и полномочный Посол Украины в США (в 2005-2010 годах).

— Во время панельной дискуссии услышала от вас такую фразу, что в случае президентства Трампа следует ожидать рисков для Украины. Какие вы имели в виду?

— Понимаете, когда речь идет о Трампе, надо понимать, что в его политической жизни и в принятых им решениях очень высокий элемент волатильности (колебания — Ред.).

То есть решения часто принимаются под эмоциями, в зависимости от настроения, иногда вопреки советам советников или экспертов. Это нужно учитывать. Поэтому если посмотреть на весь массив его выступлений, конечно, там были и такие заявления, которые вроде бы для нас создавали какие-то возможности.

Но если брать в целом, вижу риски в двух моментах. Во-первых, его оппозиция оказывает Украине помощь в таком же объеме и формах, как было до выборов. Он и его советники не исключают продолжения оказания помощи, но в виде кредитов, чего-то вроде ленд-лиза.

Здесь, мне кажется, есть определенная маржа для маневра, но надо понимать, что вряд ли он будет ориентироваться на те цифры, тот объем, который мы имеем сейчас. И, главное – его "план мира". Он, когда говорит о нем, дает очень уклончивые оценки, но наиболее полно его изложил Джей Ди Вэнс. Об этом уже писали. То есть речь идет о прекращении огня, демилитаризованной зоне по линии разграничения фактически, хотя он об этом не сказал. Россия получает контроль над захваченными территориями, и Украина не является членом НАТО.

Это абсолютно противоречит нашим национальным интересам, и некоторые в Соединенных Штатах, я просто цитирую, назвал это "планом Путина". Здесь я вижу серьезные опасности.

Плюс психология Трампа. То, что первый его импичмент был об Украине. Мне кажется, априори у него есть антипатия по отношению к Украине. Точно нет симпатии, и это тоже будет фактором.

Но все равно нужно как-то с ним работать. Есть определенные, скажем, не окна возможностей, а я бы сказал "форточки". Связан с тем, что он не хочет выглядеть как слабак, не хочет выглядеть как пособник Путина.

Он должен считаться с тем, что есть стабильная поддержка Украины в американском обществе. Плюс, такое мнение видел, и я с ним согласен: если ему правильно объяснить, что помощь Украине – это и о Китае, поскольку Пекин является основным союзником России, то также можно до него достучаться. Это возможно, но есть достаточно серьезные риски по крайней мере, пока он будет попытаться реализовать свой "план мира", который, казалось бы, даже Путин не хочет слушать.

— То есть как бизнесмену нам нужно ему продать идею, почему защита Украины — это важно?

— Ему нужно еще раз объяснить, но проблема его возможного президентства будет в том, что во время первого срока вокруг него были советники. То есть такие рейгановские традиции республиканцев.

Их еще называли "взрослыми в комнате". Сейчас этих взрослых очень мало. Возможно, они даже не будут оказывать такого влияния на принятие внешнеполитических решений. И это очень плохо. Надо искать с ним линии коммуникации, но насколько это будет удачно, я сейчас совершенно не займусь говорить.

— А как следует с Харрис выстраивать новую коммуникацию? То есть нужно ли ее менять по сравнению с коммуникацией с Байденом?

— Вы понимаете, с Харрис очень сложно. Это энигма. То, что мы сейчас видим, — тот образ, имидж, я даже такое слово использовал, аватар, который создало руководство Демократической партии. Это был кандидат, который в то время, когда Байден отошел от кампании, по их мнению, имел лучшие шансы. При том, что она, я в этом убежден, не лучший кандидат от Демпартии, который мог бы быть.

И они создали вокруг нее такой пузырь энтузиазма, образ агента перемен и тому подобное. Очень сложно сказать, какие у нее личные взгляды на внешнюю политику, потому что она очень мало занималась этими вопросами, когда была сенатором, когда была вице-президентом. Она делала то, что ей говорила внешнеполитическая команда Байдена. Достаточно сложно сказать, как с ней разговаривать, как действовать — нужно для этого лучше знать.

Следует также учитывать, что большинство экспертов все-таки говорят, что это человек статус-кво во внешней политике — это будет продолжение линии Байдена, но нужно учитывать, что, во-первых, у него нет опыта Байдена. Во-вторых, у нее нет такой заточенности на противостоянии России, которая есть у Байдена. И, в третьих, мне кажется, она будет пытаться заниматься в основном вопросами внутренней политики.

— Есть ли у нее советники, те самые "взрослые в комнате"? Вы говорите, что у Трампа их может не быть, а у нее?

— Единственный человек, о котором известно в ее внешнеполитической команде более или менее подробно, — это Фил Гордон, с которым я сотрудничал, когда был помощником госсекретаря по Европе и Евразии. Известно, что это профессиональный, компетентный и взвешенный человек.

Но у меня осталось такое впечатление, что, во-первых, он больше занимался проблемами Западной Европы — это его главная специализация. И, во-вторых, мне так кажется, он достаточно осторожен. Насколько это будет играть в нашу пользу, и насколько к нему будет прислушиваться Харрис, мы увидим.

Но ее зависимость от советников будет больше именно потому, что у нее не хватает опыта.

— Наверное, президентство Харрис для Европы будет более благоприятным именно благодаря таким людям как Гордон?

— В принципе, полагают, что это будет лучше. Она сделала заявление о том, что поддерживает развитие евроатлантического партнерства, но вместе с тем есть мнение, что она, как Обама в свое время, совершит поворот в направлении Азии.

Правда ли это или нет, увидим.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, ждать ли Украине денег до инаугурации нового президента США.