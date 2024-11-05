Единства нет: в ЕС спрогнозировали, что будет с поддержкой Украины в случае победы Трампа

Европейские политики проведут важную встречу

В Европейском Союзе жду результатов выборов в США. После их объявления позиция насчет дальнейшей помощи Украине станет более понятной.

Об этом журналистам на брифинге в Брюсселе во вторник, 5 ноября, сообщил чиновник ЕС, пишет Deutsche Welle. По его словам, в случае победы Дональда Трампа и его потенциального решения прекратить оказывать помощь Украине, ЕС не перестанет поддерживать Киев.

"Линия ЕС останется такой же, как и раньше — поддерживать Украину. Но будут ли все 27 членов Евросоюза продолжать эту линию — другой вопрос", — сказал чиновник.

Он напомнил, что после начала полномасштабного российского вторжения ЕС удавалось сохранить единство в этом вопросе, однако единодушия в блоке нет. Речь идет, в частности, о Венгрии, которая блокирует решение Евросоюза по оказанию помощи Украине и выступает с разными односторонними инициативами, не согласованными с официальным Брюсселем и другими странами ЕС.

Венгрия как государство, председательствующее в текущем полугодии в Совете ЕС, 7 ноября проводит саммит Европейского политического сообщества, на который приглашено и руководство Украины. Высокопоставленный чиновник в Брюсселе подчеркнул, что тема войны России против Украины будет одной из основных на встрече, поскольку "важно сохранять ее в центре внимания", особенно когда весь континент собирается вместе.

По словам высокопоставленного чиновника, в Брюсселе считают, что если в Вашингтоне решат больше не поддерживать Украину, это не обязательно будет означать, что Европа пойдет по тому же пути, — наоборот, она может решить увеличить свою помощь. Чиновник отметил, что даже если США начнут разговаривать с Россией "через голову украинцев", "не уверен, что это убедит других делать то же самое".

Как известно, саммит Европейского политического сообщества будет проводиться в пятый раз. В ЕС этот формат считается важным, поскольку он позволяет представителям европейских государств встречаться не только в рамках ООН и НАТО, но общаться в менее официальной обстановке и проводить двусторонние совещания.

Напомним, Дональд Трамп не исключил возможности своего проигрыша на выборах президента США. Он считает, что "такое случается".