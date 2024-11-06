"Хоче зупинити російські танки": республіканець здивував заявою про Трампа

Конгресмен-республіканець висловив підтримку кандидату від своєї партії

У разі обрання Дональд Трамп вестиме політику "миру через силу", в тому числі щодо урегулювання війни в Україні. Таку думку під час телемосту "Вибори в США та майбутнє України" в Київській школі державного управління ім. Нижного висловив конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон.

"Я підтримую Дональда Трампа, я ціную його політику. Можливо, те, що він каже інколи сприймається трошки неправильною, але його політика є чудовою, як і сам Дональд Трамп. Він хоче зупинити російські танки. Він є людиною, і це насправді надзвичайно, бо у нашій країні є стійкість. Трамп, однак, зрозумів, що Путін фінансує диктатуру", — сказав Вілсон.

Політик висловив сподівання, що з вибором Трампа український народ побачить, що його політика "може відрізнятися від загальноприйнятої політики у світі".

"Його політика така, як колись вів Рональд Рейган – "мир через силу". Чи це стосується України, чи Близького Сходу. Чи наших власних кордонів, я маю на увазі, "відкриті кордони", де твориться хаос", — роз’яснив конгресмен.

Нагадаємо, раніше колишній посол України в США Олег Шамшур розповів "Телеграфу" про два ризики президенства Трампа.