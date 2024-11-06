Внучка Джо Байдена в день выборов заявила о беременности: как она выглядит и что о ней известно

Наоми Байден проголосовала вместе с малышом в животе и сообщила об этом в соцсети

Внучка Джо Байдена Наоми в день выборов в Америке сообщила радостную новость — она ждет ребенка. 30-летняя девушка объявила о своей беременности в соцсети, опубликовав милые фото с округлившимся животиком. И сделала это весьма оригинально — она приклеила на живот наклейку "Я проголосовал", намекая, что ходила на выборы не одна, а с будущим ребенком в утробе.

Чтобы добавить еще больше милоты к и без того особенному посту в соцсети, Наоми подписала фотографию "(мы) проголосовали", используя эмодзи перевернутого смайлика и американского флага. Стоит отметить, что ребенок Наоми станет первым правнуком для уже бывшего президента США Джо Байдена и его супруги Джилл. Наоми Байден является дочерью Хантера Байдена и его бывшей жены Кэтлин Буль.

В 2022 году Наоми Байден вышла замуж за Питера Нила. Их свадьба проходила на Южной лужайке Белого дома. Это торжество вошло в историю, так как Наоми стала первой внучкой действующего президента, которая когда-либо выходила замуж в Белом доме. Поэтому очень символично, что и о беременности она сообщила в день выборов, когда, практически заканчивается президентский срок ее дедушки.

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