Онука Джо Байдена у день виборів оголосила про вагітність: як вона виглядає і що про неї відомо

Наомі Байден проголосувала разом з малюком у животі та повідомила про це у соцмережі

Внучка Джо Байдена Наомі у день виборів в Америці повідомила радісну новину — вона чекає на дитину. 30-річна дівчина оголосила про свою вагітність в соцмережі, опублікувавши милі фото з животом, що округлився. І зробила це дуже оригінально — вона приклеїла на живіт наклейку "Я проголосував", натякаючи, що ходила на вибори не одна, а з майбутньою дитиною в утробі.

Щоб додати ще більше милоти до і без того особливому посту в соцмережі, Наомі підписала фотографію "(ми) проголосували", використовуючи емодзі перевернутого смайлика та американського прапора. Варто зазначити, що дитина Наомі стане першим правнуком для вже колишнього президента США Джо Байдена та його дружини Джилл. Наомі Байден є дочкою Хантера Байдена та його колишньої дружини Кетлін Буль.

У 2022 році Наомі Байден вийшла заміж за Пітера Ніла. Їхнє весілля проходило на Південному лужку Білого дому. Ця урочистість увійшла в історію, оскільки Наомі стала першою внучкою чинного президента, яка колись виходила заміж у Білому домі. Тому дуже символічно, що і про вагітність вона повідомила у день виборів, коли практично закінчується президентський термін її дідуся.

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