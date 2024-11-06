Трамп пришел на выборы с двойником жены Мелании? В сети обсуждают загадочные фото и теорию

Пользователи соцсетей полагают, что женщина рядом с Трампом — не его супруга

Супруга кандидата в президенты США Мелания Трамп появилась на выборах 5 ноября в солнцезащитных очках, из-за чего в сети стали подозревать, что это мог быть двойник бывшей первой леди. При этом, стали активно обсуждать ее наряд, говоря, что она "выглядит так, будто пришла на похороны политической деятельности своего мужа".

Об этом пишет Mirror. Отмечается, что многие убеждены, что сегодня во Флориде видели не настоящую Меланию.

"Сегодня Мелания весь день была в солнцезащитных очках", — написал один пользователь Twitter (X), поделившись видео, на котором Мелания и Трамп входят на избирательный участок.

"Это не Мелания. Никакого заговора, это просто не Мелания, лол", — уверенно заявил другой, а еще один написал: "Да ладно, это НЕ Мелания!!!" Еще один ответ, предполагающий, что Мелания настоящая, был написан так: "Это двойник, а не Мелания, легко увидеть, когда она улыбается, и именно для этого нужны очки".

Впрочем, эксперт по языку тела Джуди Джеймс считает, что решение Мелании надеть темные очки и черное политическое платье сегодня намекает на то, что она и Трамп не так уверены в себе, как заявляют, когда американцы выбирают своего следующего президента.

Фото: X пользователь @JeffFromNJ

В то же время Spones пишет, что популярное американское фотоагентство разместило фото, где крупным планом показано, что женщина рядом с Трампом — это явно Мелания. Подпись гласила: "Мелания Трамп встречается с журналистами после голосования на избирательном участке в центре отдыха Мортона и Барбары Мандель в день выборов, 5 ноября 2024 года в Палм-Бич, Флорида".

Мелания Трамп / Getty Images

В материале говорится, что слухи о том, что она это был двойник Мелании, нелепы, поскольку эти фотографии были сделаны сразу после того, как они проголосовали. Личные избиратели во Флориде предъявляют удостоверение личности или подписывают заявление о подтверждении личности или голосуют на предварительном бюллетене, если у них нет удостоверения личности. Любой, кто выдает себя за Меланию на избирательном участке, нарушит правила выборов.

Мелания Трамп / Getty Images

Стоит отметить, что подобные истории случались в 2017 и 2019 годах. В первом случае слухи о двойнике возникли после появления пары на телевидении, а во втором — после посещения четой 8 марта штата Алабама. Пользователи сети обратили внимание на "необычную" форму носа "Лжемелании" и крупные очки, скрывающие лицо. Также их смутило, что та постоянно молчала. При этом сам Трамп несколько раз сообщил, что с ним находится именно его жена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как Мелания и Дональд Трамп выглядели в молодости и какой была их история любви.