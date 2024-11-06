"Месяц судебного ада": в штабе Харрис готовятся к многочисленным судам с Трампом

5 ноября в США проходят выборы президента, результат которых будет точно известен через несколько дней

Предвыборный штаб Камалы Харрис готовится к судебным баталиям со стороной кандидата от республиканцев Дональда Трампа, которые могут растянуться на недели. Победителя президентских выборов, скорее всего, объявят через несколько дней, однако, вряд ли другая сторона согласится с этим.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в штабе Харрис. Старший финансист кампании сказал, что команда кандидата от демократов сообщила донорам о периоде в четыре-шесть недель, "когда все будут судиться со всеми".

"Нас ждет месяц судебного ада", – прямо сказал изданию один из советников Харрис.

Еще один крупный донор демократов отметил, что штабу вице-президента нужно сохранить капитал и, возможно, привлечь больше средств, чтобы оплатить значительные судебные издержки. А советник предвыборного штаба Харрис Дана Ремус сказала, что у штаба есть адвокаты по всей стране, которые занимаются обжалованием результатов подсчета голосов, пересчета голосов и аудита. По ее словам, это "законные действия".

"На выборах решает американский народ, и нет никакого способа отменить эти результаты. Наши институции не позволят этого, в частности, Верховный суд", — добавила она.

Отметим, во вторник, 5 ноября, в США проходят выборы президента, в ходе которых американцы определят, кто будет руководить страной в следующие четыре года. Упорная борьба развернется между кандидатом от Республиканской партии, экс-президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии, действующей вице-президентом Камалой Харрис. "Телеграф" "подсветил" пять главных фактов о главном политическом событии года.

О том, что может изменить в украинско-американских отношениях вероятная победа Харрис, рассказал Олег Шамшур, чрезвычайный и полномочный Посол Украины в США (в 2005-2010 годах) в материале "Телеграфа": "Победа Трампа несет два риска для Украины, а с Харрис все сложно, — экс-посол Украины в США".