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Стройная и очень эффектная Мелания: как выглядела жена Дональда Трампа, когда они только познакомились

Автор
Галина Струс
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Мелания Трамп получила американское гражданство только после замужества
Мелания Трамп получила американское гражданство только после замужества. Фото Телеграф, Getty Images

Они в браке уже почти 20 лет и остаются вместе после всех скандалов

Мелания Трамп — третья жена кандидата в президенты США Дональда Трампа. Как известно, она уже успела побывать в роли первой леди, когда ее муж первый срок был президентом Америки — с 2017 по 2021 год. Несмотря на ряд скандалов и, в частности, секс-скандал, вокруг Дональда Трампа, Мелания не развелась с ним и теперь снова претендует на роль первой леди США.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядела Мелания Трамп во времена своего модельного прошлого, и какой была, когда она познакомилась с Дональдом Трампом.

Дональд и Мелания Трамп

Мелания Трамп — как она выглядела в начале модельной карьеры

Мелания Трамп родилась 26 апреля 1970 года в Словении, сейчас ей 54 года. Свою карьеру будущая первая леди США начинала с модельного бизнеса. В связи с этим она некоторое время жила в Милане и Париже, а затем переехала в Нью-Йорк.

Мелания Трамп в молодости

Поговаривают, что именно во время бурной модельной деятельности Мелания увлеклась пластическими операциями. Еще в молодости она якобы увеличила себе грудь, сделал ринопластику, а лицу придала более хищного вида. При этом она тщательно следила за своей фигурой и выглядела тогда очень эффектно, впрочем, как и сейчас.

Мелания Трамп в молодости
Мелания Трамп в молодости
Мелания Трамп. Фото: Getty Images

С Дональдом Трампом Мелания познакомилась в 1998 году — это было в Kit Kat Club на вечеринке во время Недели моды в Нью-Йорке. На тот момент владелец Trump Tower Дональд Трамп был разведен, однако на мероприятие пришел с новой подружкой. Впрочем, это не помешало ему заигрывать с моделями. Одной из них оказалась Мелания, у которой он попросил номер телефона, и которая ему отказала.

Мелания Трамп в молодости
Дональд и Мелания Трамп. Фото: Getty Images

"Он хотел мой номер. Но в тот вечер был на свидании. Я не дала. Я сказала: "Напишите мне свой, и я перезвоню". Если бы я поступила иначе и дала бы свой номер, то стала бы одной из женщин, которым он звонил", — призналась Мелания журналистам.

Похоже, ее уловка сработала. Позже, в начале 2005 года Дональд и Мелания поженились. А в 2006 году Мелания Трамп получила американское гражданство. 20 марта 2006 года Мелания Трамп родила сына, которого назвали Бэррон Уильям Трамп.

Мелания Трамп в молодости
Дональд и Мелания Трамп. Фото: Getty Images

А уже 20 января 2017 года Мелания Трамп стала первой леди США, когда ее муж стал президентом. Сейчас Дональд Трамп активно ведет предвыборную кампанию и собирается получить второй президентский срок. Если это случится, Мелания Трамп снова станет первой леди Америки.

Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит супруг кандидата в президенты США Камалы Харрис. Она впервые вышла замуж, когда ей было 50 лет.

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#Дональд Трамп #Мелания Трамп