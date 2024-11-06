Россияне пытались сорвать выборы в США: что известно

Из-за угроз работу участков приходилось приостанавливать

Избирательные участки в США несколько раз приостанавливали работу из-за угроз взрывов. При этом специалисты говорят, что эти угрозы поступали из России.

Об этом пишет CNN. Отмечается, что сообщения о минированиях поступали из штатов Джорджия, Мичиган и Висконсин, позже к ним присоединилась Аризона.

Представитель Аризоны отметил, что сообщения о бомбах поступили на четырех избирательных участках.

"Это еще одна, как мы считаем, разведывательная атака. У нас также есть основания полагать — хотя я не буду вдаваться в подробности — что это исходит от одного из наших иностранных врагов, а именно от России", — сообщил он.

В Джорджии сообщалось о минировании на семи участках, однако по итогу полицейских проверок, ничего найдено не было.

Согласно отчетам в СМИ, количество угроз учащается в зависимости от приближения времени закрытия участков. Из-за этого некоторые участки были вынуждены продлить часы для голосования.

Эти сообщения уже вызвали резкую оценку российских пропагандистов, которые заявили, что подобные обвинения были высказаны "безосновательно". При этом там сослались на заявления ФБР о том, что сообщения обычно приходят с российских доменов электронной почты.

Как сообщалось ранее, американская разведка зафиксировала вмешательство России в избирательный процесс в Соединенных Штатах. В частности, российские агенты распространили фейковое видео, на котором якобы эмигранты из Гаити заявляют, что они накануне выборов ездят на избирательных участках в разных районах штата Джорджия и оставляют голоса за Харрис.